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https://sputniknews.com.tr/20230311/brezilya-amazonlarinda-subat-ayinda-ormansizlastirma-rekoru-kirildi-1068135915.html
Brezilya Amazonlarında şubat ayında 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı
Brezilya Amazonlarında şubat ayında 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı
Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından açıklanan yeni verilere göre, ülkedeki Amazonlar'da 'ormansızlaştırma' faaliyetleri şubatta... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T22:16+0300
2023-03-11T22:16+0300
dünya
amazon ormanları
brezilya
luiz inacio lula da silva
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INPE'nin DETER sistemine göre veriler, Amazonlar'da 322 kilometrekarelik alanın geçen ay ormansızlaştırıldığını gösteriyor.Geçen yılın şubat ayında 199 kilometrekarenin ormansızlaştırıldığını aktaran veriler, bu yılın şubat ayında yüzde 62'lik artışı ortaya koyuyor.Ormansızlaşmanın en yüksek olduğu eyaletler ise 162 kilometrekare ile Mato Grosso, 46 kilometrekare ile Para, 46 kilometrekare ile Amazonas ve 31 kilometrekare ile Roraima oldu.Bolsonaro yönetimi boyunca 13 bin kilometrekare ormansızlaştıYasa dışı ağaç kesimleri, maden faaliyetleri ve çiftçilerin geniş arazilerini genişletme çalışmaları nedeniyle Amazonlar'da ormansızlaştırma faaliyetleri artıyor.Amazonlar'da ticari faaliyeti bulunan firmalar, toprakların ve nehirlerin zehirlenmesiyle yerel toplulukların yaşam alanlarının yıkıma uğratılmasıyla suçlanıyor.Halihazırda Amazonlar'da madencilik faaliyetlerine izin verilmezken, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomik gerekçelerle bölgede madencilik çalışmalarına izin verme taraftarı bir tutum sergilediğinden eleştirilere konu olmuştu.Bolsonaro, Şubat 2020'de Brezilya parlamentosuna bölgede madencilik faaliyetlerine izin verilmesini öngören yasa tasarısı sunmuştu.Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlığı devralmadan önce, Kasım 2022'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü vermişti.Silva, Bolsonaro yönetiminin 4 yıllık görevi boyunca Amazonlar'da ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını söyleyerek, 13 bin kilometrekarenin ormansızlaştığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220921/brezilya-amazonlarinda-bu-yil-cikan-orman-yanginlari-2021in-tamamini-geride-birakti-1061449866.html
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amazon ormanları, brezilya, luiz inacio lula da silva
amazon ormanları, brezilya, luiz inacio lula da silva

Brezilya Amazonlarında şubat ayında 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı

22:16 11.03.2023
© AAAmazon yağmur ormanları
Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından açıklanan yeni verilere göre, ülkedeki Amazonlar'da 'ormansızlaştırma' faaliyetleri şubatta rekor seviyeye ulaştı.
INPE'nin DETER sistemine göre veriler, Amazonlar'da 322 kilometrekarelik alanın geçen ay ormansızlaştırıldığını gösteriyor.
Geçen yılın şubat ayında 199 kilometrekarenin ormansızlaştırıldığını aktaran veriler, bu yılın şubat ayında yüzde 62'lik artışı ortaya koyuyor.
Ormansızlaşmanın en yüksek olduğu eyaletler ise 162 kilometrekare ile Mato Grosso, 46 kilometrekare ile Para, 46 kilometrekare ile Amazonas ve 31 kilometrekare ile Roraima oldu.

Bolsonaro yönetimi boyunca 13 bin kilometrekare ormansızlaştı

Yasa dışı ağaç kesimleri, maden faaliyetleri ve çiftçilerin geniş arazilerini genişletme çalışmaları nedeniyle Amazonlar'da ormansızlaştırma faaliyetleri artıyor.
Amazonlar'da ticari faaliyeti bulunan firmalar, toprakların ve nehirlerin zehirlenmesiyle yerel toplulukların yaşam alanlarının yıkıma uğratılmasıyla suçlanıyor.
Halihazırda Amazonlar'da madencilik faaliyetlerine izin verilmezken, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomik gerekçelerle bölgede madencilik çalışmalarına izin verme taraftarı bir tutum sergilediğinden eleştirilere konu olmuştu.
Bolsonaro, Şubat 2020'de Brezilya parlamentosuna bölgede madencilik faaliyetlerine izin verilmesini öngören yasa tasarısı sunmuştu.
Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlığı devralmadan önce, Kasım 2022'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü vermişti.
Silva, Bolsonaro yönetiminin 4 yıllık görevi boyunca Amazonlar'da ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını söyleyerek, 13 bin kilometrekarenin ormansızlaştığını ifade etmişti.
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