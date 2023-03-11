https://sputniknews.com.tr/20230311/bbp-lideri-destici-kizilay-baskani-kinika-ikinci-kez-istifa-cagrisi-bulundu-1068116336.html
BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a ikinci kez istifa çağrısı bulundu
BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a ikinci kez istifa çağrısı bulundu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen BBP lideri Mustafa Destici, tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir kez daha istifa... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T11:08+0300
2023-03-11T11:08+0300
2023-03-11T11:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
kızılay
kerem kınık
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu programda yeni açıklamalarda bulundu.Destici, Kınık'a yönelik yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim. Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, kızılay, kerem kınık
recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, kızılay, kerem kınık
BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a ikinci kez istifa çağrısı bulundu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen BBP lideri Mustafa Destici, tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir kez daha istifa çağrısında bulunarak, "Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" dedi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu programda yeni açıklamalarda bulundu.
Destici, Kınık'a yönelik yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim. Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.