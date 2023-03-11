https://sputniknews.com.tr/20230311/bbp-lideri-destici-kizilay-baskani-kinika-ikinci-kez-istifa-cagrisi-bulundu-1068116336.html

BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a ikinci kez istifa çağrısı bulundu

BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a ikinci kez istifa çağrısı bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen BBP lideri Mustafa Destici, tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir kez daha istifa... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T11:08+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

kızılay

kerem kınık

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu programda yeni açıklamalarda bulundu.Destici, Kınık'a yönelik yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim. Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

kızılay

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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, kızılay, kerem kınık