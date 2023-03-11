https://sputniknews.com.tr/20230311/bakan-kurum-depremlerden-etkilenen-11-ilde-5-milyon-4-bin-bagimsiz-bolum-incelendi-1068124001.html

Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi

Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi

Bakan Kurum, depremlerden etkilenen 11 ilde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölümün incelendiğini, 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T17:58+0300

2023-03-11T17:58+0300

2023-03-11T17:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

deprem

okay deprem

konut

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Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, belediyeler, milletvekilleri ile Şanlıurfa'nın ihyası, inşası ve depremzedelerin yeni evlerine bir an önce kavuşması adına istişarelerde bulunduklarını, önemli kararlar aldıklarını söyledi.Kurum, çalışmaları Şanlıurfa'nın tarihine, kültürüne, medeniyete uygun yapmak üzere istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, "Bu çerçevede zaten enkaz kaldırma süreçleri Şanlıurfa'mızda yıkılan bütün binalarda tamamlanmış, acil yıkılacak binalarla ilgili yıkım süreci yine valiliğimizin koordinasyonunda hızlı bir şekilde yürütülüyor" diye konuştu.Konteyner kurulumlarını da hızlıca tamamlayarak vatandaşların çadırlardan konteyner kentlere geçiş sürecini yürüteceklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:'Hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine geldik'Kurum, hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine gelindiğini aktararak, "İnşallah hızlı bir şekilde diğer illerimizi de tamamlayacağız. Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespitini yaptığımız illerimiz, ilçelerimiz mevcut. İnşallah önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.Hasar tespit çalışmaları sonuçlarını e-Devlet üzerinden vatandaşlara bildirdiklerine değinen Kurum, "Askı sürecine başlayacağız. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve e-Devlet üzerinden askıya geçeceğiz. Vatandaşlarımız askı sürecinde hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bu itirazların hepsini tek tek yerinde değerlendireceğiz. Hasar tespitinde bir hata var mı yok mu yeniden gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurum, bu konuya ilişkin belirlenen yerlerde iletişim ofislerinin kurulduğunu, vatandaşların soru ve taleplerini buralara iletebileceğini anlattı.TOKİ ile bölgede hızlı bir dönüşüm sürecini başlattıklarına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:Kurum, Eyyübiye Asya Mahallesi'nde daha önce kentsel dönüşüm için tamamlanan 367 konutun bulunduğunu belirterek, bu konutların da Şanlıurfa'nın merkezinde evleri yıkılmış vatandaşlara talep etmeleri halinde kura çekmek suretiyle teslimini gerçekleştireceklerini bildirdi.Karaköprü ilçesinde 54 konutun bulunduğunu aktaran Kurum, bu konutların da binası yıkılmış vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti.'Elimizdeki 700 rezerv konutu vatandaşlarımıza sunacağız'Bakan Kurum, bu çerçevede ellerindeki rezerv 700 konutu evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara sunacaklarını, bunun da Şanlıurfa'nın ayağa kalkması adına önemli bir süreç olduğunu düşündüklerini söyledi.Bir taraftan da yeni afet konutlarının yapım sürecini yürüttüklerini anlatan Kurum, şu bilgileri verdi:"11 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürütüyoruz. Şehrin tarihine, kültürüne, geleneklerine ve demografik yapısına uygun bir anlayışla projelendiriyoruz. Bu projelerimizde de en iyi mimarlarımızla en iyi zeminde, sıvılaşma riski olmayan zeminde, bir daha bu acıları yaşamamak üzere, ki yapmış olduğumuz TOKİ konutlarımızın hepsi dimdik ayakta, aynı anlayışla sağlam zeminde inşa sürecini yürütüyoruz. İlk etapta mikro bölgeleme, jeolojik ve yine jeofizik incelemelerimizi yaptığımız alanlarımızda Şanlıurfa'mızda ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda 6 bin 631 konutumuzu ve 1900 de köy evimizin yapım sürecini başlattık. İnşallah 8 bin 531 konutumuzun hem il merkezinde hem de ilçelerimizde şehrin en güzel alanlarında, vatandaşımızı mutlu edecek ve şehrin büyüme öngörüsünü de dikkate aldığımız alanlarda inşasını yürüteceğiz."Kurum, esnafa, yeni sanayi sitelerinin yapımı amacıyla meslek örgütlerinin taleplerinin olduğunu dile getirerek, esnafa daha iyi siteler yapılabilmesi amacıyla Hazine arazilerini planlayacaklarını ve tahsis sürecini de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesiyle yürüteceklerini kaydetti.'Martta 11 ilimizde 15 bin köy evinin yapımına başlıyoruz'Bakan Kurum, 21 Şubat'tan bu yana ihale süreçleriyle sözleşmelerini imzalayıp konut yapım sürecine başladıkları illere değinerek, şu bilgileri paylaştı:Kurum, kalan konutların da şehrin içinde uygun alanlarda yapım sürecini yürüteceklerini belirterek, vatandaşların, şehrin ihtiyaçlarını gözeterek, şehrin dokusuna uygun bir şekilde, bilimin ışığında, bilim insanlarının görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda kültürel dokuyu koruyarak inşa sürecini yürüteceklerini vurguladı.Şanlıurfa'nın tarihteki öneminden bahseden Kurum, "Şanlıurfa'mız hep söylüyoruz; peygamberlerimizin, evliyalarımızın diyarı, alimlerimizin şehri. Biz de bu anlayışla tüm ekibimizle bakan arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldır ne yaptıysak vatandaşımıza ne söz verdiysek aynı anlayışla deprem sürecini de yürüteceğiz" dedi.Bakan Kurum, vatandaşları güvenli konutlarına yerleştirene kadar ellerini vatandaşın omzundan çekmeyeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

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murat kurum, deprem, okay deprem, konut