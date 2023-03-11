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https://sputniknews.com.tr/20230311/bahceli-hazine-yardimi-depremden-etkilenen-11-ilimize-aktarilmasi-dusunulmelidir-1068121305.html
Bahçeli: Hazine yardımı depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir
Bahçeli: Hazine yardımı depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir
Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T15:13+0300
2023-03-11T15:27+0300
devlet bahçeli
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MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.🔸Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz🔸Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir.🔸HDP kendi adayını çıkarmak istiyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı buna uygundur.
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devlet bahçeli
devlet bahçeli

Bahçeli: Hazine yardımı depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir

15:13 11.03.2023 (güncellendi: 15:27 11.03.2023)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir." dedi.
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.

🔸Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.

Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz

🔸Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir.

🔸HDP kendi adayını çıkarmak istiyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı buna uygundur.
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