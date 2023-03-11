Bahçeli: Hazine yardımı depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:



🔸MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.



🔸Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.



Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz



🔸Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir.



🔸HDP kendi adayını çıkarmak istiyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı buna uygundur.