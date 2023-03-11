https://sputniknews.com.tr/20230311/bae-depremzedelere-215-ucakla-yardim-malzemesi-gonderdi-1068132167.html

BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-11T21:04+0300

2023-03-11T21:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

kahramanmaraş

türkiye

suriye

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BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

kahramanmaraş

suriye

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kahramanmaraş, türkiye, suriye