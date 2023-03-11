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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/bae-depremzedelere-215-ucakla-yardim-malzemesi-gonderdi-1068132167.html
BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi
BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
kahramanmaraş
türkiye
suriye
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BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
kahramanmaraş
suriye
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kahramanmaraş, türkiye, suriye
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kahramanmaraş, türkiye, suriye

BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

21:04 11.03.2023 (güncellendi: 21:05 11.03.2023)
© AAŞanlıurfa'da Haliliye ilçesinde deprem
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesinde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.
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