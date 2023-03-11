https://sputniknews.com.tr/20230311/azerbaycan-sinirda-ucus-gerceklestiren-savas-ucagi-nedeniyle-irana-nota-verdi--1068125796.html

Azerbaycan, sınırda uçuş gerçekleştiren savaş uçağı nedeniyle İran'a nota verdi

Azerbaycan, sınırda uçuş gerçekleştiren savaş uçağı nedeniyle İran'a nota verdi

Azerbaycan, İran'a ait savaş uçağının iki ülke sınırında uçuş gerçekleştirmesi sebebiyle bu ülkeye nota verdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T19:06+0300

2023-03-11T19:06+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, İran'a ait savaş uçağının, yerel saatle 09.44'ten 10.26'ya kadar iki ülke sınırında Zengilan ile Bilesuvar illeri arasındaki hatta uçuş yaptığı bildirildi.Açıklamada, İran'a ait savaş uçağının sınıra 3 ile 5 kilometre mesafede seyrettiği, bazı durumlarda ise sınır hattının tam üstünde uçtuğu belirtildi.'İran'ı böylesine provokatif adımdan ötürü şiddetle kınıyoruz'Herhangi bir askeri uçağın komşu ülkenin sınırına yaklaşması halinde önceden uyarı yapılması gerektiği yönünde uluslararası kabul görmüş uygulama bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunları kaydedildi:Gelişmeler üzerine İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve kendisine protesto notası verildiği aktarıldı.

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