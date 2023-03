https://sputniknews.com.tr/20230311/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-ben-turkum-hakkimi-cignetmeyecegim-diyecegiz--1068121663.html

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: 'Zafer yakın meşaleleri yakın'

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: 'Zafer yakın meşaleleri yakın'

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ile, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

Özdağ yaptığı konuşmada, "Her iki ittifak da Cumhuriyetimizin kuruluş öncesinde 1921 Anayasası'ndan yola çıkacağız diyerek, 1924'te Gazi Mustafa Kemal tarafından inşa edilen devleti yeniden kuracaklarını ifade ediyorlar" dedi.Zafer Partisi lideri, "İşte bu ortamda Ata İttifakı'nda bir araya gelen bizler, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi üzerinde ilerlemek için yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniter devlet olduğundan hareketle asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin tarikat ve cemaatler arasından paylaştırılan kurumları iktidarımızda geri vereceğiz. Soygun ve talan düzenini durduracağımıza, suçlulardan hesap soracağımıza dair sözümüzü veriyoruz. 14 Mayıs'a kadar büyük bir mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" diye konuştu.'Hep birlikte zafere gideceğiz'Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan konuşmasında şunları söyledi:"Dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. Bugün burada toplanan kalabalık yörük çadırının ateşini yakmıştır. Bu ateş tüm Türkiye saracaktır.Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın söylediği ve bugün Türkiye için demografik bir tehdide dönüşmüş sığınmacı sorununu Türkiye'ye bunları getiren AKP iktidarı çözebilir mi? Onun müsebbiblerinden biri olan HDP ile kol kola giren Millet İttifakı bunu çözebilir mi? Ya 13 milyon sığınmacıyı kabul edeceksiniz ya da geleceksiniz beraber yürüyeceğiz.Elbette ki sahada daha çok konuşacağız. Bizim arkamızda para babaları yok, dış güçler yok. Ne ABD ne Rusya ne Çin; her şey Türklük için. Biz size güveniyoruz.Ne mutlu Türküm yazısını kaldıranlara da buna sessiz kalanlara öyle bir bağıracağız ki sandıklar, 'Ben Türk'üm hakkımı çiğnetmeyeceğim' diyeceğiz yorulmayacağız, çalışacağız.Bugün bir seçim karşısındayız. Bize televizyonlar ambargo uyguluyor, her türlü devlet imkanları kısıtlanıyor. Yılmayacağız mücadeleye devam edeceğiz.Hep birlikte zafere gideceğiz."

SON HABERLER

