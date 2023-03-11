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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/alman-basini-alman-demiryollari-kieve-ucretsiz-insani-yardim-tasimayi-durdurdu-1068121558.html
Alman basını: Alman demiryolları Kiev'e ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu
Alman basını: Alman demiryolları Kiev'e ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu
Spiegel, Alman demiryollarının Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım sağlamayı durdurduğunu bildirdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T15:30+0300
2023-03-11T15:30+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
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Alman Der Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Alman demiryolu taşıyıcısı Deutsche Bahn'ın nakliye ve lojistik bölümü DB Cargo, Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu.Deutsche Bahn ve Ulaştırma Bakanlığı'nın daha önce bu taşımaların ücretsiz olacağı sözü verdiğini hatırlatan dergi, haberinde "Spiegel'in demiryolu çevrelerinden öğrendiği kadarıyla bu destek kısa süre önce, başladığı gibi aniden sona erdi. 1 Ocak 2023 itibarıyla DB Cargo artık Ukrayna'ya ücretsiz nakliye hizmeti sunmayacak” ifadelerine yer verdi.Dergiye göre, geçen yılın Şubat ayından bu yana DB Kargo, Ukrayna'ya demiryolu ve karayolu ile 1300 konteyner gıda, hijyen ürünleri, su arıtma ekipmanı, jeneratör ve tekerlekli sandalye taşıdı. Yajlaşık 5 milyon euroyu bulan ulaşım maliyeti demiryolları tarafından karşılandı. Bundan böyle, insani yardım taşıma hizmeti diğer nakliye ücretleriyle eşit oranda olacak.
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almanya, ukrayna
almanya, ukrayna

Alman basını: Alman demiryolları Kiev'e ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu

15:30 11.03.2023
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Spiegel, Alman demiryollarının Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım sağlamayı durdurduğunu bildirdi.
Alman Der Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Alman demiryolu taşıyıcısı Deutsche Bahn'ın nakliye ve lojistik bölümü DB Cargo, Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu.
Deutsche Bahn ve Ulaştırma Bakanlığı'nın daha önce bu taşımaların ücretsiz olacağı sözü verdiğini hatırlatan dergi, haberinde "Spiegel'in demiryolu çevrelerinden öğrendiği kadarıyla bu destek kısa süre önce, başladığı gibi aniden sona erdi. 1 Ocak 2023 itibarıyla DB Cargo artık Ukrayna'ya ücretsiz nakliye hizmeti sunmayacak” ifadelerine yer verdi.
Dergiye göre, geçen yılın Şubat ayından bu yana DB Kargo, Ukrayna'ya demiryolu ve karayolu ile 1300 konteyner gıda, hijyen ürünleri, su arıtma ekipmanı, jeneratör ve tekerlekli sandalye taşıdı. Yajlaşık 5 milyon euroyu bulan ulaşım maliyeti demiryolları tarafından karşılandı. Bundan böyle, insani yardım taşıma hizmeti diğer nakliye ücretleriyle eşit oranda olacak.
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