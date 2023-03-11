https://sputniknews.com.tr/20230311/alman-basini-alman-demiryollari-kieve-ucretsiz-insani-yardim-tasimayi-durdurdu-1068121558.html

Alman basını: Alman demiryolları Kiev'e ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu

Alman basını: Alman demiryolları Kiev'e ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu

Spiegel, Alman demiryollarının Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım sağlamayı durdurduğunu bildirdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T15:30+0300

2023-03-11T15:30+0300

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ukrayna krizi

almanya

ukrayna

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Alman Der Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Alman demiryolu taşıyıcısı Deutsche Bahn'ın nakliye ve lojistik bölümü DB Cargo, Ukrayna'ya ücretsiz insani yardım taşımayı durdurdu.Deutsche Bahn ve Ulaştırma Bakanlığı'nın daha önce bu taşımaların ücretsiz olacağı sözü verdiğini hatırlatan dergi, haberinde "Spiegel'in demiryolu çevrelerinden öğrendiği kadarıyla bu destek kısa süre önce, başladığı gibi aniden sona erdi. 1 Ocak 2023 itibarıyla DB Cargo artık Ukrayna'ya ücretsiz nakliye hizmeti sunmayacak” ifadelerine yer verdi.Dergiye göre, geçen yılın Şubat ayından bu yana DB Kargo, Ukrayna'ya demiryolu ve karayolu ile 1300 konteyner gıda, hijyen ürünleri, su arıtma ekipmanı, jeneratör ve tekerlekli sandalye taşıdı. Yajlaşık 5 milyon euroyu bulan ulaşım maliyeti demiryolları tarafından karşılandı. Bundan böyle, insani yardım taşıma hizmeti diğer nakliye ücretleriyle eşit oranda olacak.

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