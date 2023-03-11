https://sputniknews.com.tr/20230311/aksener-ve-imamoglu-hatayda-yasadigimiz-afet-iktidar-eliyle-asrin-felaketine-donustu-1068128163.html

Akşener ve İmamoğlu Hatay'da: 'Yaşadığımız afet iktidar eliyle asrın felaketine dönüştü'

Akşener ve İmamoğlu Hatay'da: 'Yaşadığımız afet iktidar eliyle asrın felaketine dönüştü'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’da açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin çok büyük bir afet... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T19:29+0300

2023-03-11T19:29+0300

2023-03-11T19:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

istanbul

deprem

kahramanmaraş

meral akşener

ekrem imamoğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay’ı ziyaret etti. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Akşener, burada yaptığı konuşmada, bölgeye ikinci geldiğinde rozetini taktığını belirterek, deprem esnasında kimsenin rakip olmadığını, herkesin insan ve darda olduğunu söyledi.'Türkiye ‘beka’ kelimesi üzerinden seçim yaptı bu ülkede'Hatay’ın ardından, depremden etkilenen diğer şehirleri de ziyaret edeceğini belirten Akşener, “İki belediye başkanımızdan, Sayın İmamoğlu ve Sayın Lütfü Savaş'tan dinlediklerimiz, epeyce bir mesafe alındığını gösteriyor. İçimize su serpti. Bu işin iyi yanı. Ama Sayın İmamoğlu, İstanbul depreminden bahsetti. Ve kendisine söylediğim sözü hatırlattı. Doğrudur. Türkiye ‘beka’ kelimesi üzerinden seçim yaptı bu ülkede. Türkiye, beka kavramı üzerinden birbirini suçladı bu ülkede. Sanki Türkiye'yi bir taraf satacakmış, bir tarafta sattırmıyormuş gibi -bu satma kelimesini özel olarak kullanıyorum- yani bir taraf hain, bir tarafta o hainliğe karşı çıkarmış gibi lanse edildi. Bunun propagandası yapıldı. Birbirimize düşürüldük. Ve bir taraf, bir tarafa ‘hain’ diye baktı. Ama bugün yaşadığımız, içinde bulunduğumuz deprem gösterdi ki, asıl Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorunlarımız, iş bilmemekten kaynaklanan hatalar, kusurlar sonucunda ortaya çıkan acılar” dedi.Türkiye’nin çok büyük bir afet yaşadığına dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:'İstanbul depremi için tedbirsizlik ve ciddiyetsizlik devam ederse Türkiye’nin beka sorunu tavan yapar'İstanbul depreminin de aynı tedbirsizlik ve ciddiyetsizlikle karşılanması durumunda Türkiye’nin beka sorununun tavan yapacağı uyarısında bulunan Akşener, yaşanan felaketten dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. İktidarın, felaketin yaşandığı günden itibaren, muhalefet partileri ve belediye başkanları ile fikir alışverişinde bulunarak, koordinasyon içinde çalışması gerektiğinin altını çizen Akşener, “Siz, bu konuda uzman askeri kışlada tutarsanız çeşitli endişelerinizle, Saray’ın dışına çıkmadığınız için, sokağa girmediğinizden ne söylenirse ona inanırsanız, sonuç itibariyle böyle bir beceriksizlikle karşı karşıya kalırsınız ve insanımız acı çeker. İkinci bir mevzu. Sayın Cumhurbaşkanı, büyükşehir belediyelerinin tümünü derhal toplasaydı genel başkanlardan sonra, hangi siyasi partiden olursa olsun toplasaydı ve derhal mesela, ‘AK Partili bir belediyenin bulunduğu şehre, Cumhuriyet Halk Partili; Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bulunduğu yere de AK Partili bir belediyenin yardımcı olmasını sağlasaydı, bu koordinasyonu bizzat kendi yapsaydı, devlet gücüyle belediye gücünü yan yana getirseydi, merkezi bütçeyle sizlerin bütçesini yan yana getirebilseydi hem imkanlar ona göre çoğalırdı hem imkanlarda israf olmazdı hem insanların birleştiği hem imkanların birleştiği bir sistemde çok daha çabuk bu işin içinden çıkabilirdik. Ama onun yerine düşmanlaştırma tercih edildi. Onun yerine gene kutuplaştırma, gene hakaret, gene birbirine karşı düşmanca bir bakışın oluşması için, ‘senci, benci, ocu bucu’ devreye girdi” eleştirilerinde bulundu.Kendisinin İçişleri Bakanlığı döneminde varlığını sürdüren Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün yapısının 2009'da değiştirildiğini hatırlatan Akşener, "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün özelliği şuydu: Yanlış hatırlamıyorsam 7 bin civarında memur vardı. Onun her birinin eğittiği sivil insanlardan oluşan 35 bin kişi vardı. Bu ne demek biliyor musunuz? İster sel, ister deprem, ister yangın; şu hareket yapıldığında hazır. Kimisi tornacı, kimisi tıp doktoru, kimisi pilot. Devletin maaş ödemediği, sivil olarak vatandaşlık görevinin yerine getirildiği bir sistemdi. Onun iyileştirilmesini sağlayıp, AFAD'ı kurabilirdiniz. Ama buna karşılık bambaşka bir sistem içerisinde kurdunuz. Sonuç itibariyle sayıları az. Jandarma da arama kurtarma da uzmanlık alanı olan bir birimdi. Bütün bunların bir araya gelip afetlerde milletimize yardım ettiği o koordinasyon ortadan kalktı" şeklinde konuştu. Deprem sonrasında yaşanan göç dalgası ve kayıp çocuklar konularına da değinen Akşener, konuşmasını, “İnşallah birlikte, el ele, el birliğiyle, birimiz hepimiz birimiz diyerek, bu asrın afetinin asrın felaketine döndürüldüğü bu beceriksizliğin içinden çıkacağız. Ben bağıra bağıra iktidara, ‘Şunları yapın şunları yapın’ diyorum ama, anlaşıldı ki yapılmayacak. İnşallah 14 Mayıs seçiminden sonra, Allah bizlere nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç, hakkaniyet, liyakat, ciddiyet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden yerine getirilecek” sözleriyle noktaladı.İmamoğlu: İstanbul'daki afet milletçe bize diz çöktürebilirKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, ülke olarak, can ve mal kaybı bakımından ağır bir fatura ile karşı karşıya kalındığının altını çizen İmamoğlu, “Deprem coğrafyasındayız. Malumunuz İstanbul, belki en çok konuşulan noktalardan bir tanesi. Hatta birincisi. Sizinle yaptığımız bir telefon konuşmasında, ‘Aman Başkanım, İstanbul deprem meselesi, bizim milli egemenlik sorunumuz’ demiştiniz. Gerçekten öyle. Biz, sağlıklı bir biçimde süreci hazırlayamazsak İstanbul'daki afetin yaratabileceği tahribat, milletçe bize diz çöktürebilir. Bu kadar acı bir tarif yapabiliyoruz. O bakımdan, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, depremle ilgili süreci konuşmaya, bu konuda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya gayret ettik. Etmeye de deva m ediyoruz. Örneğin; yaşadığımız bu bölgedeki depremlerin hemen öncesinde, aralık-ocak ayında dahi, İBB Meclisi’ne, kentsel dönüşümü hızlandırmak adına sunduğumuz çok önemli, çok kritik önerilerimiz vardı. Hatta bir tanesi de o zaman reddedilmişti. Şimdi bir kez daha görüşülmek üzere süreci yoğun bir biçimde takip ediyoruz” dedi.Hatay’daki İBB çalışmalarını anlattıGeçtiğimiz günlerde bir seferberlik planı açıkladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu seferberlik planı dahilinde, eylem planımızı sürdürüyoruz. Ama bugün konumuz Hatay ve diğer şehirlerimiz. Hatay'da, AFAD'ın ilk gün itibarıyla İstanbul'u Hatay’la eşleştirmesinden ötürü, biz bütün lojistik gücümüzle, diğer bölgelere de katkı sunmaya gayret ettik, ama esas olarak Hatay'da konumlanmayı doğru bulduk. Çünkü AFAD'ın çatı kurum olarak tariflediği şablona uygun hareket etme gayreti içerisinde olduk” diye konuştu. Hatay’daki çalışmaları Başkan Savaş’ın koordinasyonuyla yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, İBB ekiplerinin kentteki varlığıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Türkiye’nin her yerinden farklı partilere mensup büyükşehir, il ve ilçe başkanlarının da sürece katkı sunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, depremzedelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda personel ve ekipman sayısında düzenlemelere gittikleri bilgisini paylaştı. İmamoğlu, İSKİ ve İGDAŞ gibi İBB kurumlarının da Hatay ve ilçelerinde, uzmanlık alanları ilgili alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.‘Amacımız geçici barınmayı daha güçlü hale getirmek’“Bundan sonraki en önemli hususlardan birisi, geçici barınmayı daha güçlü hale getirmek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:‘Etkin bir süreci, inşallah 14 Mayıs'tan sonra memleketimize hediye etmeyi birlikte başaracağız’“Bundan sonraki sürecin tasarlanması, bence en önemli husus olmuştur şu an itibariyle” diyen İmamoğlu, “Bu noktada da geçici konutlarımızı yoğun bir biçimde üretip, kalıcı konutlarımızı ve kalıcı yaşam alanlarımızı gerçekten bu coğrafyanın belki yüzlerce yıl varlığını en güçlü şekilde koruyacak bir mekanizmaya dönüştürmemiz şart. Şu an en yoğunlaştığımız mesele budur. Hepimize başarılar diliyorum. İnşallah hem İstanbul'daki deprem tehdidini bertaraf edecek, katılımcı modellerle devletimizin her kurumunu aynı çatı altında toplayan önerilerimizle, ayrıştıran değil birleştiren bir mantıkla bertaraf edecek bir süreci Türkiye'ye göstereceğiz hem de bu coğrafyada, sadece Hatay Büyükşehirimiz değil, 10 belediye, 10 şehrin yapımı ve imarı noktasında da etkin bir süreci, inşallah 14 Mayıs'tan sonra memleketimize hediye etmeyi, kazandırmayı, bilimle, teknikle, akılla yürütmeyi sizlerle birlikte başaracağız. Bu yönde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor” ifadelerini kullandı.'Çok yıkılmış ilçe merkezleri dışında suyla ilgili bir sorunumuz yok'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem sonrası yaşananlar ve yapılan yardımlarla ilgili bilgi verdi.Desteklerden dolayı herkese teşekkür eden Savaş, kentte su sorunu olmadığını vurguladı.Savaş, bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptıkları çalışma ve yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230311/depremlerde-can-kaybi-47-bin-975e-yukseldi-1068124963.html

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hatay, hatay büyükşehir belediyesi, istanbul, deprem, kahramanmaraş, meral akşener, ekrem imamoğlu