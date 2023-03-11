https://sputniknews.com.tr/20230311/akardan-abd-kongresine-f-16-cagrisi-guclu-turkiye-guclu-nato-demek-herkes-aklini-basina-almali-1068122088.html
Akar'dan ABD Kongresi'ne F-16 çağrısı: Güçlü Türkiye güçlü NATO demek, herkes aklını başına almalı
Akar'dan ABD Kongresi'ne F-16 çağrısı: Güçlü Türkiye güçlü NATO demek, herkes aklını başına almalı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-16 satın alma talebine karşı çıkan ABD Kongre üyelerinin, "soruna rasyonel şekilde yaklaşmaları gerektiğini"... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T15:57+0300
2023-03-11T15:57+0300
2023-03-11T15:57+0300
politika
hulusi akar
abd
nato
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CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili olarak, "Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanı'nın olumlu görüşte olduğunu müşahede ettik. Şu ana kadarki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor" dedi.Akar, şunları söyledi:'Bu ahlaki değil'Türkiye'nin F-35 programından hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını belirten Akar, "Bu ahlaki de değil. Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak'ta Washington'da bir görüşme yapıldı" diye konuştu.Yunanistan'la ilişkilerAkar, "Yunanistan'la olumlu ve yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Diyalogdan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Yunanistan'da tren kazası oldu, üzüntülerimizi ilettik. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.
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hulusi akar, abd, nato
Akar'dan ABD Kongresi'ne F-16 çağrısı: Güçlü Türkiye güçlü NATO demek, herkes aklını başına almalı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-16 satın alma talebine karşı çıkan ABD Kongre üyelerinin, "soruna rasyonel şekilde yaklaşmaları gerektiğini" ifade etti.
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili olarak, "Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanı'nın olumlu görüşte olduğunu müşahede ettik. Şu ana kadarki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor" dedi.
"Bazı Kongre üyelerinin yaptığı olumsuz açıklamalar var. Aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Türkiye'nin güçlü olması demek NATO'nun güçlü olması demek. Herkesin aklı başına toplaması lazım."
'Bu ahlaki değil'
Türkiye'nin F-35 programından hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını belirten Akar, "Bu ahlaki de değil. Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak'ta Washington'da bir görüşme yapıldı" diye konuştu.
Yunanistan'la ilişkiler
Akar, "Yunanistan'la olumlu ve yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Diyalogdan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Yunanistan'da tren kazası oldu, üzüntülerimizi ilettik. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.