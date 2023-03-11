https://sputniknews.com.tr/20230311/akardan-abd-kongresine-f-16-cagrisi-guclu-turkiye-guclu-nato-demek-herkes-aklini-basina-almali-1068122088.html

Akar'dan ABD Kongresi'ne F-16 çağrısı: Güçlü Türkiye güçlü NATO demek, herkes aklını başına almalı

Akar'dan ABD Kongresi'ne F-16 çağrısı: Güçlü Türkiye güçlü NATO demek, herkes aklını başına almalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-16 satın alma talebine karşı çıkan ABD Kongre üyelerinin, "soruna rasyonel şekilde yaklaşmaları gerektiğini"... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T15:57+0300

2023-03-11T15:57+0300

2023-03-11T15:57+0300

politika

hulusi akar

abd

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066906811_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4098916fc80aa74c582cd1c86e5610b.jpg

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili olarak, "Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanı'nın olumlu görüşte olduğunu müşahede ettik. Şu ana kadarki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor" dedi.Akar, şunları söyledi:'Bu ahlaki değil'Türkiye'nin F-35 programından hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını belirten Akar, "Bu ahlaki de değil. Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak'ta Washington'da bir görüşme yapıldı" diye konuştu.Yunanistan'la ilişkilerAkar, "Yunanistan'la olumlu ve yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Diyalogdan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Yunanistan'da tren kazası oldu, üzüntülerimizi ilettik. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, abd, nato