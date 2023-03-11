https://sputniknews.com.tr/20230311/ak-parti-genel-baskani-ve-cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-baskanlarina-hitap-ediyor-1068120844.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T14:15+0300

2023-03-11T14:15+0300

2023-03-11T14:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067894067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b6e4b46e5991cbce4c083b5204c5289.jpg

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.🔸Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır.🔸Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.🔸Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.🔸6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı.🔸Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz.🔸Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan