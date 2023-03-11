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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T14:15+0300
2023-03-11T14:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.🔸Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır.🔸Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.🔸Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.🔸6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı.🔸Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz.🔸Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

14:15 11.03.2023 (güncellendi: 14:39 11.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.

🔸Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır.

🔸Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.

🔸Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.

🔸6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı.

🔸Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz.

🔸Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız.
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