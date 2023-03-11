https://sputniknews.com.tr/20230311/abdli-senatorler-rusyayi-destekleyen-cinli-kisi-ve-kuruluslara-yaptirim-uygulanmasini-onerdi-1068118425.html

ABD’li senatörler, Rusya'yı destekleyen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi

ABD’li senatörler, Rusya'yı destekleyen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi

ABD Temsilciler Meclisi senatörleri Kongre’ye, Rusya’yı desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T12:52+0300

2023-03-11T12:52+0300

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Russia Today’in (RT) haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi’nin Kaliforniya’dan Demokrat üyesi Adam Schiff ve bazı senatörler ABD Kongresi'ne, Rusya'yı askeri alanda desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama mekanizmasını öngören tasarıyı değerlendirmeye almasını önerdi.Haberde, “Belge, yürürlüğe girmesi durumunda ABD Başkanına, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyonun yürütülmesine katkıda bulunan mali destek, teknolojik ürün ihracı veya başka bir şekilde yardım sağladığı kanısına varması halinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama yetkisine sahip olacağını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.Haberde, Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar edinmesine, gelişmiş konvansiyonel silahlar edinmesine, balistik veya seyir füzesi kapasitesini artırmasına, savunma hizmetlerinin veya savunma bilgilerinin edinmesine yardımcı olunmasının yaptırımların uygulanmasının olası nedenleri arasında sayılabileceği belirtildi.

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