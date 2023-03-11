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ABD’li senatörler, Rusya'yı destekleyen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi
ABD’li senatörler, Rusya'yı destekleyen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi
ABD Temsilciler Meclisi senatörleri Kongre’ye, Rusya’yı desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T12:52+0300
2023-03-11T12:52+0300
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Russia Today’in (RT) haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi’nin Kaliforniya’dan Demokrat üyesi Adam Schiff ve bazı senatörler ABD Kongresi'ne, Rusya'yı askeri alanda desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama mekanizmasını öngören tasarıyı değerlendirmeye almasını önerdi.Haberde, “Belge, yürürlüğe girmesi durumunda ABD Başkanına, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyonun yürütülmesine katkıda bulunan mali destek, teknolojik ürün ihracı veya başka bir şekilde yardım sağladığı kanısına varması halinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama yetkisine sahip olacağını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.Haberde, Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar edinmesine, gelişmiş konvansiyonel silahlar edinmesine, balistik veya seyir füzesi kapasitesini artırmasına, savunma hizmetlerinin veya savunma bilgilerinin edinmesine yardımcı olunmasının yaptırımların uygulanmasının olası nedenleri arasında sayılabileceği belirtildi.
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abd, rusya, çin

ABD’li senatörler, Rusya'yı destekleyen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi

12:52 11.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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ABD Temsilciler Meclisi senatörleri Kongre’ye, Rusya’yı desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını önerdi.
Russia Today’in (RT) haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi’nin Kaliforniya’dan Demokrat üyesi Adam Schiff ve bazı senatörler ABD Kongresi'ne, Rusya'yı askeri alanda desteklediğinden şüphelenilen Çinli kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama mekanizmasını öngören tasarıyı değerlendirmeye almasını önerdi.
Haberde, “Belge, yürürlüğe girmesi durumunda ABD Başkanına, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyonun yürütülmesine katkıda bulunan mali destek, teknolojik ürün ihracı veya başka bir şekilde yardım sağladığı kanısına varması halinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden kişi ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulama yetkisine sahip olacağını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.
Haberde, Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar edinmesine, gelişmiş konvansiyonel silahlar edinmesine, balistik veya seyir füzesi kapasitesini artırmasına, savunma hizmetlerinin veya savunma bilgilerinin edinmesine yardımcı olunmasının yaptırımların uygulanmasının olası nedenleri arasında sayılabileceği belirtildi.
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