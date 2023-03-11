https://sputniknews.com.tr/20230311/abd-temsilciler-meclisi-kovid-19un-kokenine-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1068114312.html
ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19'un kökenine ilişkin yasa tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19'un kökenine ilişkin yasa tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi'nde, Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T04:22+0300
2023-03-11T04:22+0300
2023-03-11T04:22+0300
koronavirüs
abd
abd temsilciler meclisi
kovid-19
araştırma
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ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörünün (DNI), Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.Kovid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Kovid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı. Tasarıda, Vuhan Enstitüsündeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.Söz konusu tasarı, 2021'de de Senatoda kabul edilmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti. Bu kez 2 Mart'ta Senato'da tekrar kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerek Başkan Joe Biden'ın masasına gitti.'Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan sızdığı' iddiasıWall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı'nın, kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Kovid-19'un 'büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı' tezi üzerinde durduklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/dso-kovid-19-salgininin-kokenine-dair-bilgisi-olan-bizimle-paylassin-1067803405.html
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abd, abd temsilciler meclisi, kovid-19, araştırma
abd, abd temsilciler meclisi, kovid-19, araştırma
ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19'un kökenine ilişkin yasa tasarısını kabul etti
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ABD Temsilciler Meclisi'nde, Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi.
ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörünün (DNI), Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.
Kovid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Kovid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı. Tasarıda, Vuhan Enstitüsündeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.
Söz konusu tasarı, 2021'de de Senatoda kabul edilmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti. Bu kez 2 Mart'ta Senato'da tekrar kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerek Başkan Joe Biden'ın masasına gitti.
'Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan sızdığı' iddiası
Wall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı'nın, kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Kovid-19'un 'büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı' tezi üzerinde durduklarını söylemişti.