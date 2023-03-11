https://sputniknews.com.tr/20230311/abd-kongresi-uyesi-moulton-rusyanin-cok-fazla-kaybetmesini-istemiyoruz-1068109174.html

ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz

ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz

ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini istediklerini, ama bu yenilginin “çok ağır” olmaması ve küresel istikrara zarar vermemesi... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T00:00+0300

2023-03-11T00:00+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

seth moulton

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Demokrat partili Seth Moulton, Hudson Enstitüsü’ndeki konuşmasında, “Rusya hükümeti düşerse dünyanın istikrarı için iyi olur mu bilmiyorum. Örneğin, nükleer silahlanmadan bahsediyorum. Bu nedenle Rusya’ya utanç verici bir yenilgi ve tüm hükümetin düşmesini dilediğimizi söylemek gerçekten istediğimiz şey değil” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın kazanmasını ve Rusya’nın kaybetmesini kesinlikle istediklerini kaydeden Kongre üyesi, ancak Rusya’nın “çok ağır yenilgi almasını” istemediklerini belirterek, “Rusya’yı yok etme niyeti yok” dedi.Moulton, Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için ABD Başkanı Joe Biden’e, Ukrayna’ya mühimmat, ağır silah, tank ve diğer saldırı silahlarının sevkiyatını artıma çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-askeri-istihbarati-stratejik-hipersonik-sistemler-sadece-rusyada-var-1068108182.html

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