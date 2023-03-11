https://sputniknews.com.tr/20230311/abd-kongresi-uyesi-moulton-rusyanin-cok-fazla-kaybetmesini-istemiyoruz-1068109174.html
ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz
ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz
ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini istediklerini, ama bu yenilginin “çok ağır” olmaması ve küresel istikrara zarar vermemesi... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T00:00+0300
2023-03-11T00:00+0300
2023-03-11T00:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
seth moulton
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Demokrat partili Seth Moulton, Hudson Enstitüsü’ndeki konuşmasında, “Rusya hükümeti düşerse dünyanın istikrarı için iyi olur mu bilmiyorum. Örneğin, nükleer silahlanmadan bahsediyorum. Bu nedenle Rusya’ya utanç verici bir yenilgi ve tüm hükümetin düşmesini dilediğimizi söylemek gerçekten istediğimiz şey değil” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın kazanmasını ve Rusya’nın kaybetmesini kesinlikle istediklerini kaydeden Kongre üyesi, ancak Rusya’nın “çok ağır yenilgi almasını” istemediklerini belirterek, “Rusya’yı yok etme niyeti yok” dedi.Moulton, Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için ABD Başkanı Joe Biden’e, Ukrayna’ya mühimmat, ağır silah, tank ve diğer saldırı silahlarının sevkiyatını artıma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-askeri-istihbarati-stratejik-hipersonik-sistemler-sadece-rusyada-var-1068108182.html
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ukrayna, ukrayna krizi, seth moulton
ukrayna, ukrayna krizi, seth moulton
ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz
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ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini istediklerini, ama bu yenilginin “çok ağır” olmaması ve küresel istikrara zarar vermemesi gerektiğini belirtti.
Demokrat partili Seth Moulton, Hudson Enstitüsü’ndeki konuşmasında, “Rusya hükümeti düşerse dünyanın istikrarı için iyi olur mu bilmiyorum. Örneğin, nükleer silahlanmadan bahsediyorum. Bu nedenle Rusya’ya utanç verici bir yenilgi ve tüm hükümetin düşmesini dilediğimizi söylemek gerçekten istediğimiz şey değil” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın kazanmasını ve Rusya’nın kaybetmesini kesinlikle istediklerini kaydeden Kongre üyesi, ancak Rusya’nın “çok ağır yenilgi almasını” istemediklerini belirterek, “Rusya’yı yok etme niyeti yok” dedi.
Moulton, Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için ABD Başkanı Joe Biden’e, Ukrayna’ya mühimmat, ağır silah, tank ve diğer saldırı silahlarının sevkiyatını artıma çağrısında bulundu.