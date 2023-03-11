Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/abd-kongresi-uyesi-moulton-rusyanin-cok-fazla-kaybetmesini-istemiyoruz-1068109174.html
ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz
ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz
ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini istediklerini, ama bu yenilginin “çok ağır” olmaması ve küresel istikrara zarar vermemesi... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T00:00+0300
2023-03-11T00:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
seth moulton
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065231400_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_f351a6abb25d9813bd9ed19069ed33a9.jpg
Demokrat partili Seth Moulton, Hudson Enstitüsü’ndeki konuşmasında, “Rusya hükümeti düşerse dünyanın istikrarı için iyi olur mu bilmiyorum. Örneğin, nükleer silahlanmadan bahsediyorum. Bu nedenle Rusya’ya utanç verici bir yenilgi ve tüm hükümetin düşmesini dilediğimizi söylemek gerçekten istediğimiz şey değil” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın kazanmasını ve Rusya’nın kaybetmesini kesinlikle istediklerini kaydeden Kongre üyesi, ancak Rusya’nın “çok ağır yenilgi almasını” istemediklerini belirterek, “Rusya’yı yok etme niyeti yok” dedi.Moulton, Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için ABD Başkanı Joe Biden’e, Ukrayna’ya mühimmat, ağır silah, tank ve diğer saldırı silahlarının sevkiyatını artıma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-askeri-istihbarati-stratejik-hipersonik-sistemler-sadece-rusyada-var-1068108182.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065231400_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_483cb62396f5dc184d15bf95ad730a1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, seth moulton
ukrayna, ukrayna krizi, seth moulton

ABD Kongresi üyesi Moulton: Rusya’nın çok fazla kaybetmesini istemiyoruz

00:00 11.03.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone olTelegram
ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini istediklerini, ama bu yenilginin “çok ağır” olmaması ve küresel istikrara zarar vermemesi gerektiğini belirtti.
Demokrat partili Seth Moulton, Hudson Enstitüsü’ndeki konuşmasında, “Rusya hükümeti düşerse dünyanın istikrarı için iyi olur mu bilmiyorum. Örneğin, nükleer silahlanmadan bahsediyorum. Bu nedenle Rusya’ya utanç verici bir yenilgi ve tüm hükümetin düşmesini dilediğimizi söylemek gerçekten istediğimiz şey değil” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın kazanmasını ve Rusya’nın kaybetmesini kesinlikle istediklerini kaydeden Kongre üyesi, ancak Rusya’nın “çok ağır yenilgi almasını” istemediklerini belirterek, “Rusya’yı yok etme niyeti yok” dedi.
Moulton, Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için ABD Başkanı Joe Biden’e, Ukrayna’ya mühimmat, ağır silah, tank ve diğer saldırı silahlarının sevkiyatını artıma çağrısında bulundu.
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
SAVUNMA
ABD askeri istihbaratı: Stratejik hipersonik sistemler sadece Rusya’da var
Dün, 23:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала