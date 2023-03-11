3 katlı binada 20 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
23:29 11.03.2023 (güncellendi: 23:47 11.03.2023)
© İHA / ELYESA KARATEPE-İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binaya düzenlenen operasyon polisi bile şaşkına çevirdi. Yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan Hint keneviri tesisinde 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
© İHA / ELYESA KARATEPE-
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binaya düzenlenen operasyon polisi bile şaşkına çevirdi. Yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan Hint keneviri tesisinde 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. 1550 kök Hint keneviri ile 250 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı
Ümraniye'de uyuşturucu üretilen binaya düzenlenen operasyonda 1550 kök Hint keneviri ile 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Dudullu'daki İMES Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya operasyon düzenledi.
Binaya, uyuşturucu üretimi için damlama sulama sistemi ile enerji panellerinin yerleştirildiği görüldü.
Binanın bodrum katı, 1. katı ve 2. katında Kint keneviri üretim tesisi kurulduğu, damlama sulama sistemi ve enerji panellerinin yerleştirildiği, 3. katta ise hasat edilen uyuşturucu maddelerin kurutulduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 milyon TL maliyet ile tesisin kurulduğu belirtilirken 20 milyon TL değerinde olduğu değerlendirildi.
© İHA / ELYESA KARATEPE-İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binaya düzenlenen operasyon polisi bile şaşkına çevirdi. Yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan Hint keneviri tesisinde 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binaya düzenlenen operasyon polisi bile şaşkına çevirdi. Yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan Hint keneviri tesisinde 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
© İHA / ELYESA KARATEPE-
1550 kök Hint keneviri ile 250 kilogram hasat edilmiş esrarın ele geçirildiği operasyonda, Halil T. ile Metin Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli Halil T, hakimlikteki ifadesinde, ofis elemanı olarak çalıştığı binada uyuşturucu madde üretildiğinden haberi olmadığını, kendisindeki anahtarların o bölümü açmadığını ve uyuşturucu üretimiyle bir ilgisi bulunmadığını öne sürdü.
Metin Y. ise operasyonun düzenlendiği yeri kiraladığını, uyuşturucu maddeleri satış amacıyla ürettiğini ancak şu ana kadar satış yapmadığını, Halil T'nin ofis işleriyle ilgilendiğini ve uyuşturucu madde üretilen alana hiç girmediğini söyledi.
Hakimlik, Metin Y'nin tutuklanmasına, Halil T'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.