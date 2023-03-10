https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyden-bati-silahini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanmama-sozu-1068064238.html

Zelenskiy’den Batı silahını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmama sözü

Zelenskiy’den Batı silahını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmama sözü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağını söyledi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:43+0300

2023-03-10T02:43+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

cnn

röportaj

rusya

batı

silah

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamasında, “Rus topraklarıyla ilgilenmediğimizi defalarca söyledim” ifadesini kullandı.Rusya yönetimiyle görüşmeyi mümkün görmediklerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, “Bugün Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Ona güvenmiyoruz, sözünü tutmuyor” dedi.Ukrayna’daki çatışmanın '3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini öne süren Zelenskiy, “Diplomatik çözüm yalnızca Rus birlikleri geri çekilirse mümkün olur” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-zelenskiyin-davetini-geri-cevirdi-1068017167.html

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