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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyden-bati-silahini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanmama-sozu-1068064238.html
Zelenskiy’den Batı silahını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmama sözü
Zelenskiy’den Batı silahını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmama sözü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağını söyledi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:43+0300
2023-03-10T02:43+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
cnn
röportaj
rusya
batı
silah
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamasında, “Rus topraklarıyla ilgilenmediğimizi defalarca söyledim” ifadesini kullandı.Rusya yönetimiyle görüşmeyi mümkün görmediklerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, “Bugün Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Ona güvenmiyoruz, sözünü tutmuyor” dedi.Ukrayna’daki çatışmanın '3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini öne süren Zelenskiy, “Diplomatik çözüm yalnızca Rus birlikleri geri çekilirse mümkün olur” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-zelenskiyin-davetini-geri-cevirdi-1068017167.html
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vladimir zelenskiy, cnn, röportaj, rusya, batı, silah
vladimir zelenskiy, cnn, röportaj, rusya, batı, silah

Zelenskiy’den Batı silahını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmama sözü

02:43 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağını söyledi.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamasında, “Rus topraklarıyla ilgilenmediğimizi defalarca söyledim” ifadesini kullandı.
Rusya yönetimiyle görüşmeyi mümkün görmediklerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, “Bugün Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Ona güvenmiyoruz, sözünü tutmuyor” dedi.
Ukrayna’daki çatışmanın '3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini öne süren Zelenskiy, “Diplomatik çözüm yalnızca Rus birlikleri geri çekilirse mümkün olur” diye ekledi.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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