https://sputniknews.com.tr/20230310/yunan-din-adaminin-aciklamasi-tepki-cekti-tren-kazasi-tanrinin-gunahlara-verdigi-bir-ceza-1068078347.html

Yunan din adamının açıklaması tepki çekti: 'Tren kazası Tanrı'nın günahlara verdiği bir ceza'

Yunan din adamının açıklaması tepki çekti: 'Tren kazası Tanrı'nın günahlara verdiği bir ceza'

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve tüm ülkeyi yasa boğan tren kazasının yankıları sürerken, eski Kalavrita Metropoliti Amvrosios'un açıklaması... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:11+0300

2023-03-10T13:11+0300

2023-03-10T13:12+0300

dünya

yunanistan

tren kazası

metropolitlik

günah

ceza

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Yunanistan'da her yıl Şubat ayında kutlanan Patras Karnavalı'nı 'şeytanın şöleni' olarak tanımlayan eski Metropolit Amvrosios, 'burada işlenen günahların Tanrı'nın öfkesine neden olduğunu' ileri sürdü.Dini bir internet sitesinde yayınlanan makalede eski Metropolit Amvrosios, 57 kişinin hayatını kaybettiği kazayı karnavalda işlenen günahlarla ilişkilendirerek, "Tempe'deki bu trajedi, Rabbimizin şeytanın karnaval kutlamasına yönelik gazabının bir ifadesi değilse nedir?" ifadelerini kullandı.Açıklama Yunan kamuoyunda geniş tepki buldu.Yunanistan'da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/micotakis-tren-faciasinda-sorumluluk-hepimizin-bunu-kabul-edecek-kadar-cesur-olmaliyiz-1068035246.html

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yunanistan, tren kazası, metropolitlik, günah, ceza