https://sputniknews.com.tr/20230310/ysknin-secime-iliskin-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1068104830.html
YSK'nın seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK'nın seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T21:35+0300
2023-03-10T21:35+0300
2023-03-10T21:38+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
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Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart’a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
YSK'nın seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
21:35 10.03.2023 (güncellendi: 21:38 10.03.2023) Abone ol
Genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart’a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.
Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.