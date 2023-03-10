https://sputniknews.com.tr/20230310/ysknin-secime-iliskin-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1068104830.html

YSK'nın seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T21:35+0300

2023-03-10T21:35+0300

2023-03-10T21:38+0300

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103853/15/1038531569_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_198fe0a090a5d8a8536f756f0bb273bc.jpg

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart’a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim