https://sputniknews.com.tr/20230310/youtube-tiraspoldaki-teror-saldirisiyla-ilgili-sorusturma-filmini-kaldirdi-1068097975.html

YouTube, Tiraspol'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturma filmini kaldırdı

YouTube, Tiraspol'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturma filmini kaldırdı

YouTube, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Tiraspol'da terör saldırısı hazırladığına ilişkin Transdinyester Soruşturma Komitesi'nin soruşturma filmini... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T18:14+0300

2023-03-10T18:14+0300

2023-03-10T18:14+0300

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Transdinyester’de yayın yapan Perviy televizyonunun aktardığına göre YouTube, Transdinyester Soruşturma Komitesi'nin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Tiraspol'de terör saldırısı hazırladığını gösteren soruşturma filmini kaldırdı.Haberde, “Film, Hakaret ve tehditlerle ilgili kuralları ihlal ettiği için ‘kaldırıldı’. Muhtemelen SBU ‘hakarete’ uğradı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Güvenlik Servisi’nin terör saldırısını hazırladığını gösteren soruşturma filmi, önceki gece Pridnestrovie'nin önde gelen kanalları tarafından yayınlanmıştı.Perşembe günü, Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, Transdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy ve diğer hükümet yetkililerine yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurmuştu.Soruşturma Komitesi’nin müfettişlerine göre, Tiraspol'un merkezindeki işlek caddelerden birinde terör saldırısı düzenlemeyi planlayan SBU kontrolü altındaki zanlılar, Transdinyester plakalı bir araca patlayıcı maddeler yerleştirdi. Güvenlik güçleri bu aracı bulup etkisiz hale getirmeyi başardı.Müfettişler, toplanan delillerin zanlıların casusluk, vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, organize şekilde bir veya daha fazla kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlanmaları için yeterli olduğunu vurguladı.

transdinyester

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transdinyester, youtube, terör, terör saldırısı, belgesel, sansür