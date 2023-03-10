https://sputniknews.com.tr/20230310/yikici-depremler-sonrasi-yolda-4-metre-kayma-olustu-1068076366.html

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T12:51+0300

2023-03-10T12:51+0300

2023-03-10T12:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

yol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068075976_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d041d27249411e83c495ddb1dcfb6f34.jpg

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230310/tarimin-depremi-yikilan-sehirleri-simdi-de-kuraklik-tedirgin-ediyor-1068067394.html

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş, yol