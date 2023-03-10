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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/yikici-depremler-sonrasi-yolda-4-metre-kayma-olustu-1068076366.html
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T12:51+0300
2023-03-10T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
yol
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/tarimin-depremi-yikilan-sehirleri-simdi-de-kuraklik-tedirgin-ediyor-1068067394.html
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deprem, kahramanmaraş, yol
deprem, kahramanmaraş, yol

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu

12:51 10.03.2023
© AAYıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluşurken 4 metre kayma meydana geldi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.
Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.
kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
TÜRKİYE
Tarımın depremi: Yıkılan şehirleri şimdi de kuraklık tedirgin ediyor
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