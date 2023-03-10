https://sputniknews.com.tr/20230310/yikici-depremler-sonrasi-yolda-4-metre-kayma-olustu-1068076366.html
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T12:51+0300
2023-03-10T12:51+0300
2023-03-10T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
yol
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/tarimin-depremi-yikilan-sehirleri-simdi-de-kuraklik-tedirgin-ediyor-1068067394.html
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deprem, kahramanmaraş, yol
deprem, kahramanmaraş, yol
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu
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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluşurken 4 metre kayma meydana geldi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.
Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.