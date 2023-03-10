https://sputniknews.com.tr/20230310/yargitay-kilicdarogluna-verilen-manevi-tazminat-cezasini-az-buldu-1068075667.html

Yargıtay, Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Yargıtay, Kılıçdaroğlu'na verilen manevi tazminat cezasını az buldu

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T12:23+0300

2023-03-10T12:23+0300

2023-03-10T12:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tazminat

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşmanın yanı sıra sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaştı.Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

https://sputniknews.com.tr/20230221/yargitaydan-psikolojik-tacize-maruz-kalan-kadin-isciye-manevi-tazminat-karari-1067308461.html

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recep tayyip erdoğan, tazminat, kemal kılıçdaroğlu