https://sputniknews.com.tr/20230310/twitter-dosyalari-ifsaatlarini-yayinlayan-gazeteciler-abd-kongresinde-savunma-yapti-1068093061.html
Twitter Dosyaları ifşaatlarını yayınlayan gazeteciler ABD Kongresi'nde savunma yaptı
Twitter Dosyaları ifşaatlarını yayınlayan gazeteciler ABD Kongresi'nde savunma yaptı
Amerikalı serbest gazeteciler Matt Taibbi ve Michael Shellenberger, Twitter Dosyaları ifşaatlarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde kendini savundu. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:59+0300
2023-03-10T16:59+0300
2023-03-10T16:59+0300
dünya
twitter
ifşaat
abd temsilciler meclisi
matt taibbi
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Taibbi ve Shellenberger, Twitter Dosyaları'nda geçen iddiaları tartışmak üzere Kongre'nin Meclis Yargı Komitesi tarafından düzenlenen oturumda sorulara cevap verdi.Gazeteciler, Twitter'ın eski yöneticilerinin e-postalarının dahili kayıtlarını ve platformun karar verme sürecine yapılan şirket dışı müdahalelerini ortaya çıkaran belgelere nasıl ulaştıkları konusunda kaynaklarını açıklamaya zorlandı.Oturumda, Virgin Adaları Temsilcisi (Demokrat) Stacey Plaskett'in Taibbi ve Shellenberger'i 'sözde' gazeteci olarak tanımlaması ve Demokrat Teksas Temsilcisi Sylvia Garcia'nın gazetecilerin Twitter'la ilgili ifşaat belgelerinin kaynağının platformun yeni yöneticisi Elon Musk olup olmadığı konusunda açıklamaya zorlaması üzerine, gergin bir ortam oluştu.Taibbi, Garcia'nın sorusunu "Ne yazık ki size veremem çünkü bu bir kaynak bulma meselesi ve ben bir gazeteciyim. Kaynaklarımı açıklamıyorum" sözleriyle cevapladı.Meslek liyakatleriyle ilgili sorulara cevap veren gazeteciler bilgi kaynaklarını açıklamayacaklarını ifade ederken, komitenin başkanı Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan ise gazetecilerin kaynaklarını gizli tutmasının anayasal bir hak olduğu konusuna Demokrat temsilcilere hatırlatmada bulundu.'Sosyal medya platformları STK'lar ve ABD hükümetiyle sansür işbirliği yapıyor'Öte yandan Taibbi, sosyal medya platformlarının 'dezenformasyonla mücadele' adı altında hoşlarına gitmeyen bilgileri bastırmak için sivil toplum kuruluşları ve ABD hükümetiyle işbirliği yaptığını ifade etti.Bu yapıyı 'sansür sanayisi' olarak adlandıran Taibbi, 'daha geniş anlatı hedefleri uğruna gerçekleri feda etmeye hazır bir bürokrasi' ve 'ABD anayasasında öngörülen özgür basının tam tersi' olarak nitelendirdi.Bağımsız gazeteciler tarafından bir süredir ifşa edilen Twitter Dosyaları, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Ortadoğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.Twitter Dosyaları ifşaatlarında gazeteci Alex Berenson da Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıya yer vermişti.Musk ve Taibbi, Twitter Dosyaları 15'te, Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesi konusunda zayıf iddialara dayanarak seyircisini yanıltan Amerikan medyasına yüklenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230113/twitter-dosyalari-rusyanin-abd-siyasetine-mudahale-ettigi-iddialari-gercek-degil-1065694875.html
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twitter , ifşaat, abd temsilciler meclisi, matt taibbi
twitter , ifşaat, abd temsilciler meclisi, matt taibbi
Twitter Dosyaları ifşaatlarını yayınlayan gazeteciler ABD Kongresi'nde savunma yaptı
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Amerikalı serbest gazeteciler Matt Taibbi ve Michael Shellenberger, Twitter Dosyaları ifşaatlarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde kendini savundu.
Taibbi ve Shellenberger, Twitter Dosyaları'nda geçen iddiaları tartışmak üzere Kongre'nin Meclis Yargı Komitesi tarafından düzenlenen oturumda sorulara cevap verdi.
Gazeteciler, Twitter'ın eski yöneticilerinin e-postalarının dahili kayıtlarını ve platformun karar verme sürecine yapılan şirket dışı müdahalelerini ortaya çıkaran belgelere nasıl ulaştıkları konusunda kaynaklarını açıklamaya zorlandı.
Oturumda, Virgin Adaları Temsilcisi (Demokrat) Stacey Plaskett'in Taibbi ve Shellenberger'i 'sözde' gazeteci olarak tanımlaması ve Demokrat Teksas Temsilcisi Sylvia Garcia'nın gazetecilerin Twitter'la ilgili ifşaat belgelerinin kaynağının platformun yeni yöneticisi Elon Musk olup olmadığı konusunda açıklamaya zorlaması üzerine, gergin bir ortam oluştu.
Taibbi, Garcia'nın sorusunu "Ne yazık ki size veremem çünkü bu bir kaynak bulma meselesi ve ben bir gazeteciyim. Kaynaklarımı açıklamıyorum" sözleriyle cevapladı.
Meslek liyakatleriyle ilgili sorulara cevap veren gazeteciler bilgi kaynaklarını açıklamayacaklarını ifade ederken, komitenin başkanı Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan ise gazetecilerin kaynaklarını gizli tutmasının anayasal bir hak olduğu konusuna Demokrat temsilcilere hatırlatmada bulundu.
'Sosyal medya platformları STK'lar ve ABD hükümetiyle sansür işbirliği yapıyor'
Öte yandan Taibbi, sosyal medya platformlarının 'dezenformasyonla mücadele' adı altında hoşlarına gitmeyen bilgileri bastırmak için sivil toplum kuruluşları ve ABD hükümetiyle işbirliği yaptığını ifade etti.
Bu yapıyı 'sansür sanayisi' olarak adlandıran Taibbi, 'daha geniş anlatı hedefleri uğruna gerçekleri feda etmeye hazır bir bürokrasi' ve 'ABD anayasasında öngörülen özgür basının tam tersi' olarak nitelendirdi.
Bağımsız gazeteciler tarafından bir süredir ifşa edilen Twitter Dosyaları, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.
Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Ortadoğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.
Twitter Dosyaları ifşaatlarında gazeteci Alex Berenson da Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıya yer vermişti.
Musk ve Taibbi, Twitter Dosyaları 15'te, Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesi konusunda zayıf iddialara dayanarak seyircisini yanıltan Amerikan medyasına yüklenmişti.