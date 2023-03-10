https://sputniknews.com.tr/20230310/ticaret-bakanligi-guvensiz-urunler-icin-49-milyon-lira-ceza-kesti-bebek-ve-cocuk-urunleri-de-var-1068080365.html

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler için 4.9 milyon lira ceza kesti: Bebek ve çocuk ürünleri de var

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler için 4.9 milyon lira ceza kesti: Bebek ve çocuk ürünleri de var

Bakanlık, bebek ve çocuk ürünleri başta olmak üzere, sorumluluk alanına giren ürünler için 3 bin 918 firmaya ait 3 bin 4 parti ürünü denetledi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:50+0300

2023-03-10T13:50+0300

2023-03-10T13:50+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ceza

tüketici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104135/82/1041358204_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_2b482f0ceea2765c59f102c6571dd26a.jpg

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl bebek ve çocuk ürünleri başta olmak üzere, sorumluluk alanına giren tüketici ürünlerine yönelik piyasa denetimleri kapsamında 3 bin 918 firmaya ait 3 bin 4 parti ürünü denetlerken güvensiz bulunanlar için 4 milyon 896 bin 468 lira ceza uyguladı.Bakanlık, tüketiciler tarafından kullanılan tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri, oyuncak, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini gerçekleştiriyor.Bu kapsamda, tüm tüketici ürünlerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılaması ve yüzde 100 güvenli olması hedefleniyor.Hedefe ulaşmak için Bakanlığın bu alandaki "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi, "bilinçli tüketici, basiretli tacir" anlayışı çerçevesinde 2022 yılında da sürdürüldü.Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırabilmek amacıyla ilgili mevzuat güncellenirken denetim faaliyetlerine ek olarak üretici, ithalatçı ve dağıtıcılara yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bu değişiklikler çerçevesinde yeknesak ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla "Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Uygulama Rehberi" hazırlandı.Bebek ve çocuk ürünlerine ağırlık verildiÖzellikle hassas tüketici grubu olarak nitelendirilen bebek ve çocuk güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli adımlar atıldı. "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği" ile satışına düzenleme getirilen uçucu gazla doldurulan balonlar, sıvı içinde büyüyen dekoratif ürünler, stor perde kordonları gibi doğrudan çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek ürün gruplarına yönelik denetimlere ağırlık verildi.Bakanlık, konuya ilişkin uluslararası faaliyetlerde de bulundu. 15-17 Kasım 2022'de gerçekleştirilen Uluslararası Ürün Güvenliği Haftası çevrim içi takip edildi. Avrupa Komisyonu Deterjan ve Oyuncak Uzman Grubu toplantılarına da katılım sağlandı.Her yıl okul sezonu öncesinde, tüketicilerin sağlık ve güvenliği açısından risk taşıyan ürünlerin tespiti için Bakanlıkça kırtasiye, okul kıyafeti ve ayakkabılara yönelik yürütülen ürün güvenliği denetimleri 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde de gerçekleştirildi.Bakanlığın denetim faaliyetleri kapsamında 2020'de 1242 firma denetlenirken denetlenen ürün sayısı 3 bin 255, güvensizliği tespit edilen firma sayısı 70, güvensizliği tespit edilen ürün sayısı da 1 milyon 567 bin 950 oldu. Bakanlık, bu dönemde 995 bin 33 lira para cezası uyguladı.Denetlenen firma sayısı 2021'de ise 4 bin 491'e çıktı. Bu dönemde, denetlenen ürün sayısı 4 bin 268, güvensizliği tespit edilen firma sayısı 48, güvensizliği tespit edilen ürün sayısı 234 bin 208 olarak belirlendi. Kesilen ceza tutarı ise 1 milyon 985 bin 355 lirayı buldu.Geçen yıl gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında 3 bin 918 firmada 3 bin 4 parti ürün denetlenirken güvensizliği tespit edilen firma sayısı 47, güvensizliği tespit erilen ürün sayısı da 31 bin 110 olarak tespit edildi.Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara 4 milyon 896 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca güvensiz ürünler ilan edilirken bu ürünlerin toplatılması ve imhası da kararlaştırıldı.Tüketicilerin güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Eylül 2018'de devreye alınan ve kamuoyunda GÜBİS olarak tanınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi geçen yıl da etkin şekilde kullanılmaya devam edildi ve 3 milyonu aşkın ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/yargitay-kilicdarogluna-verilen-manevi-tazminat-cezasini-az-buldu-1068075667.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ceza, tüketici