https://sputniknews.com.tr/20230310/thynin-munih-seferleri-yapilamadi-1068070680.html
THY'nin Münih seferleri yapılamadı
THY'nin Münih seferleri yapılamadı
Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle yapılamadı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:21+0300
2023-03-10T10:21+0300
2023-03-10T10:21+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
grev
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Alınan bilgiye göre, Münih Havalimanı'ndaki güvenlik personeli bugün 07.00-12.00 arasında grev kararı aldı. Grev nedeniyle THY'nin dün akşam yapılması planlanan TK 1637 İstanbul-Münih ile bugünkü TK 1638 Münih-İstanbul seferleri gerçekleştirilemedi.Grev nedeniyle Münih çıkışlı seferlerde gecikmeler yaşanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/lubnanda-bankalar-14-marttan-itibaren-suresiz-greve-baslayacak-1068054528.html
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thy, türk hava yolları (thy), grev
thy, türk hava yolları (thy), grev
THY'nin Münih seferleri yapılamadı
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle yapılamadı.
Alınan bilgiye göre, Münih Havalimanı'ndaki güvenlik personeli bugün 07.00-12.00 arasında grev kararı aldı.
Grev nedeniyle THY'nin dün akşam yapılması planlanan TK 1637 İstanbul-Münih ile bugünkü TK 1638 Münih-İstanbul seferleri gerçekleştirilemedi.
Grev nedeniyle Münih çıkışlı seferlerde gecikmeler yaşanması bekleniyor.