https://sputniknews.com.tr/20230310/thy-yolcularina-secimler-icin-bilet-islemlerinde-ilave-haklar-tanimladi-1068106289.html

THY, yolcularına seçimler için bilet işlemlerinde ilave haklar tanımladı

THY, yolcularına seçimler için bilet işlemlerinde ilave haklar tanımladı

Türk Hava Yolları (THY), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik isteyen yolculara iade, bilet süresinin... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T22:41+0300

2023-03-10T22:41+0300

2023-03-10T22:41+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

yolcu

seçim

erken seçim

bilet

hak

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THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemleri için ilave haklar tanımlandığı belirtildi. Duyuruda, tanımlanan haklar şu şekilde sıralandı:Hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılabilecekDuyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliğinin 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği bildirilen duyuruda, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı kaydedildi.Duyuruda, söz konusu işlemlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ve web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden talep oluşturularak yapılabileceği belirtildi.

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thy, türk hava yolları (thy), yolcu, seçim, erken seçim, bilet, hak