https://sputniknews.com.tr/20230310/sarigul-tiktokta-kolayi-birak-gazoz-ic-dedim-avrupadaki-kola-yoneticisi-beni-aradi-1068101034.html
Sarıgül: Tiktok’ta ‘Kolayı bırak, gazoz iç’ dedim, Avrupa’daki kola yöneticisi beni aradı
Sarıgül: Tiktok’ta ‘Kolayı bırak, gazoz iç’ dedim, Avrupa’daki kola yöneticisi beni aradı
Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T19:49+0300
2023-03-10T19:49+0300
2023-03-10T19:49+0300
akşam postasi
radyo
mustafa sarıgül
kola
gazoz
tiktok
türkiye değişim partisi (tdp)
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Millet İttifakı’na destek konusundaki şartlarını ve Tiktok’ta yürüttüğü seçim kampanyasını anlattı. Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var, çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13 lira olmasını protesto ettim. 'Hoş geldin gazoz' dedim. Beni kolanın Avrupa Genel Müdürü aradı o videodan sonra. 17 milyon izlendi o video” diye anlattı.Sarıgül, büyük ilgi çeken Tiktok videolarına ilişkin şöyle konuştu:“150 kişilik bir ekibimiz var. Onlardan içerikler geliyor. Twitter kullanıcılarının büyük bölümü entelektüel seviyesi yüksek, üniversite mezunu bir kitle. Onların yüzde 1’ini bile etkileyemezsiniz. Instagram kullananlar yüzde 80 fikirleri sabit kitle. Tiktok’ta işçi, öğrenci, köylü, gecekonduda yaşayan gençler var. 27 milyon insan. Politize olmayan bir yapı. Entelektüel birikimi olmayan bu kitleye ulaşmayı hedefliyoruz biz. 'Bir tost olmuş 20 lira, bu gençler tostu nasıl alacak' dediğimiz zaman çocuklar ‘Sarıgül haklı’ diyor. Biz bu şekilde büyük kitleye ulaştık. Gençlerde oy oranımız yüzde 4’le 6.5 arasında değişiyor."'782 bin takipçimiz var, gelir almıyoruz''Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi?'Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret etmesini beklediklerini söyledi ve ekledi: “Oyu bulunmayan DP'ye, diğer partilere baktığımızda; bilinme oranını, saygınlıklarını Kemal Bey değerlendirir. Öyle koltuk gibi ufak şartlarımız olmaz. Şartımız laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması.”
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Atilla Güner
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, mustafa sarıgül, kola, gazoz, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)
radyo, mustafa sarıgül, kola, gazoz, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)
Sarıgül: Tiktok’ta ‘Kolayı bırak, gazoz iç’ dedim, Avrupa’daki kola yöneticisi beni aradı
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Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13 lira olmasını protesto ettim. 'Hoş geldin gazoz' dedim. O videodan sonra beni kolanın Avrupa Genel Müdürü aradı. 17 milyon izlendi o video” dedi.
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Millet İttifakı’na destek konusundaki şartlarını ve Tiktok’ta yürüttüğü seçim kampanyasını anlattı. Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var, çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13 lira olmasını protesto ettim. 'Hoş geldin gazoz' dedim. Beni kolanın Avrupa Genel Müdürü aradı o videodan sonra. 17 milyon izlendi o video” diye anlattı.
Sarıgül, büyük ilgi çeken Tiktok videolarına ilişkin şöyle konuştu:
“150 kişilik bir ekibimiz var. Onlardan içerikler geliyor. Twitter kullanıcılarının büyük bölümü entelektüel seviyesi yüksek, üniversite mezunu bir kitle. Onların yüzde 1’ini bile etkileyemezsiniz. Instagram kullananlar yüzde 80 fikirleri sabit kitle. Tiktok’ta işçi, öğrenci, köylü, gecekonduda yaşayan gençler var. 27 milyon insan. Politize olmayan bir yapı. Entelektüel birikimi olmayan bu kitleye ulaşmayı hedefliyoruz biz. 'Bir tost olmuş 20 lira, bu gençler tostu nasıl alacak' dediğimiz zaman çocuklar ‘Sarıgül haklı’ diyor. Biz bu şekilde büyük kitleye ulaştık. Gençlerde oy oranımız yüzde 4’le 6.5 arasında değişiyor."
'782 bin takipçimiz var, gelir almıyoruz'
"Tiktok mecrasında siz nereye gitmek isterseniz hayat sizi oraya götürüyor. Doğal olmayan bir şeyin yürümesi mümkün değil. 9 saniye ile 13 saniye arasında derdinizi anlatmanız lazım. Ben Tiktok’ta kolanın 13 lira olmasını protesto ettim. Hoş geldin Niğde Gazozu dedim. Beni kolanın Avrupa Genel Müdürü aradı o videodan sonra. 17 milyon izlendi o video. Bunun üretimlerinin Türkiye’de yapıldığını anlattı. Türkiye’de bir siyasetçinin onların marka değerini düşürdüğüne dair genel müdürlüklerinde de konuşulduğunu biliyorum. Bizim Tiktok’ta 782 bin takipçimiz var. Eğer istesek biz buradan çok ciddi bir gelir elde ederiz ama siyasetçi olarak ben bunu doğru bulmuyorum.”
'Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi?'
Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret etmesini beklediklerini söyledi ve ekledi:
“Oyu bulunmayan DP'ye, diğer partilere baktığımızda; bilinme oranını, saygınlıklarını Kemal Bey değerlendirir. Öyle koltuk gibi ufak şartlarımız olmaz. Şartımız laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması.”