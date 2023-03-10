https://sputniknews.com.tr/20230310/sarigul-tiktokta-kolayi-birak-gazoz-ic-dedim-avrupadaki-kola-yoneticisi-beni-aradi-1068101034.html

Sarıgül: Tiktok’ta ‘Kolayı bırak, gazoz iç’ dedim, Avrupa’daki kola yöneticisi beni aradı

Sarıgül: Tiktok’ta ‘Kolayı bırak, gazoz iç’ dedim, Avrupa’daki kola yöneticisi beni aradı

Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T19:49+0300

2023-03-10T19:49+0300

2023-03-10T19:49+0300

akşam postasi

radyo

mustafa sarıgül

kola

gazoz

tiktok

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Millet İttifakı’na destek konusundaki şartlarını ve Tiktok’ta yürüttüğü seçim kampanyasını anlattı. Sarıgül, “150 kişilik Tiktok ekibim var. Twitter ve Instagram kitlelerini etkilemek zor ama Tiktok’ta 27 milyon kişi var, çoğu genç. Ben Tiktok’ta kolanın 13 lira olmasını protesto ettim. 'Hoş geldin gazoz' dedim. Beni kolanın Avrupa Genel Müdürü aradı o videodan sonra. 17 milyon izlendi o video” diye anlattı.Sarıgül, büyük ilgi çeken Tiktok videolarına ilişkin şöyle konuştu:“150 kişilik bir ekibimiz var. Onlardan içerikler geliyor. Twitter kullanıcılarının büyük bölümü entelektüel seviyesi yüksek, üniversite mezunu bir kitle. Onların yüzde 1’ini bile etkileyemezsiniz. Instagram kullananlar yüzde 80 fikirleri sabit kitle. Tiktok’ta işçi, öğrenci, köylü, gecekonduda yaşayan gençler var. 27 milyon insan. Politize olmayan bir yapı. Entelektüel birikimi olmayan bu kitleye ulaşmayı hedefliyoruz biz. 'Bir tost olmuş 20 lira, bu gençler tostu nasıl alacak' dediğimiz zaman çocuklar ‘Sarıgül haklı’ diyor. Biz bu şekilde büyük kitleye ulaştık. Gençlerde oy oranımız yüzde 4’le 6.5 arasında değişiyor."'782 bin takipçimiz var, gelir almıyoruz''Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi?'Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret etmesini beklediklerini söyledi ve ekledi: “Oyu bulunmayan DP'ye, diğer partilere baktığımızda; bilinme oranını, saygınlıklarını Kemal Bey değerlendirir. Öyle koltuk gibi ufak şartlarımız olmaz. Şartımız laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması.”

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, mustafa sarıgül, kola, gazoz, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)