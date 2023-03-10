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https://sputniknews.com.tr/20230310/sanayi-uretimi-ocakta-yukseldi-1068071808.html
Sanayi üretimi ocakta yükseldi
Sanayi üretimi ocakta yükseldi
Sanayi üretimi ocakta yıllık olarak yüzde 4.5, aylık olarak ise yüzde 1.9 yükseldi 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:53+0300
2023-03-10T10:53+0300
ekonomi
sanayi
sanayi üretimi
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TÜİK ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 4.5 yükseldi.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 azaldı.Sanayi üretimi ocakta aylık olarak ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 yükseldi.
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sanayi, sanayi üretimi
sanayi, sanayi üretimi

Sanayi üretimi ocakta yükseldi

10:53 10.03.2023
© AA / ArşivSanayi üretimi
Sanayi üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA / Arşiv
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Sanayi üretimi ocakta yıllık olarak yüzde 4.5, aylık olarak ise yüzde 1.9 yükseldi
TÜİK ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 4.5 yükseldi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 azaldı.
Sanayi üretimi ocakta aylık olarak ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 yükseldi.
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