https://sputniknews.com.tr/20230310/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-beyaz-sarayda-azov-uyesine-odulun-verilmesi-rezillik-1068064133.html

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray’da Azov üyesine ödülün verilmesi rezillik

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray’da Azov üyesine ödülün verilmesi rezillik

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov alayının Tayra olarak bilinen üyesi Yuliya Paevskaya’ya Beyaz Saray’da ödül... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:32+0300

2023-03-10T02:32+0300

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Antonov’un yazılı açıklamasında, “Bu bir rezillik. Nazilerin Beyaz Saray’da onurlandırılabileceği akla mantığa uymuyor” ifadesine yer verildi.ABD’li yetkililerin, Hitler Almanya’sının sembollerini kullanan Azov alayının insan düşmanı ideolojisinden haberdar olduğunu kaydeden Rus diplomat, “2019’da Amerikalı Kongre üyeleri Dışişleri Bakanından bu silahlı oluşumu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmeyi talep etmişti. Yani ABD, sırf Rusya’ya kötülük olsun diye Nazizm’i yüceltmeye hazır. Yerel yönetici çevreler, hayatları pahasına dünyayı Nazi vebasından kurtaran Amerikan ve Sovyet gaziler karşısında utanç duymalı” dedi.Yuliya Paevskaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde International Women of Courage Award ödülünü almıştı. Ödülü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve First Lady Jill Biden sunmuştu.

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