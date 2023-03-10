Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-beyaz-sarayda-azov-uyesine-odulun-verilmesi-rezillik-1068064133.html
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray’da Azov üyesine ödülün verilmesi rezillik
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray’da Azov üyesine ödülün verilmesi rezillik
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov alayının Tayra olarak bilinen üyesi Yuliya Paevskaya’ya Beyaz Saray’da ödül... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:32+0300
2023-03-10T02:32+0300
ukrayna krizi
antonov
anatoly antonov
ukrayna
ukrayna krizi
azov
beyaz saray
hitler
hitler almanyası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102990/76/1029907611_0:63:2785:1629_1920x0_80_0_0_78cfd94ad7a7f9e7d762ea547ae3b450.jpg
Antonov’un yazılı açıklamasında, “Bu bir rezillik. Nazilerin Beyaz Saray’da onurlandırılabileceği akla mantığa uymuyor” ifadesine yer verildi.ABD’li yetkililerin, Hitler Almanya’sının sembollerini kullanan Azov alayının insan düşmanı ideolojisinden haberdar olduğunu kaydeden Rus diplomat, “2019’da Amerikalı Kongre üyeleri Dışişleri Bakanından bu silahlı oluşumu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmeyi talep etmişti. Yani ABD, sırf Rusya’ya kötülük olsun diye Nazizm’i yüceltmeye hazır. Yerel yönetici çevreler, hayatları pahasına dünyayı Nazi vebasından kurtaran Amerikan ve Sovyet gaziler karşısında utanç duymalı” dedi.Yuliya Paevskaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde International Women of Courage Award ödülünü almıştı. Ödülü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve First Lady Jill Biden sunmuştu.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102990/76/1029907611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_688195d0e9419b0e6b8fb941904233c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antonov, anatoly antonov, ukrayna, ukrayna krizi, azov, beyaz saray, hitler, hitler almanyası
antonov, anatoly antonov, ukrayna, ukrayna krizi, azov, beyaz saray, hitler, hitler almanyası

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray’da Azov üyesine ödülün verilmesi rezillik

02:32 10.03.2023
© Sputnik / Anatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik /
Abone olTelegram
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov alayının Tayra olarak bilinen üyesi Yuliya Paevskaya’ya Beyaz Saray’da ödül verilmesini “rezillik” olarak nitelendirdi.
Antonov’un yazılı açıklamasında, “Bu bir rezillik. Nazilerin Beyaz Saray’da onurlandırılabileceği akla mantığa uymuyor” ifadesine yer verildi.
ABD’li yetkililerin, Hitler Almanya’sının sembollerini kullanan Azov alayının insan düşmanı ideolojisinden haberdar olduğunu kaydeden Rus diplomat, “2019’da Amerikalı Kongre üyeleri Dışişleri Bakanından bu silahlı oluşumu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmeyi talep etmişti. Yani ABD, sırf Rusya’ya kötülük olsun diye Nazizm’i yüceltmeye hazır. Yerel yönetici çevreler, hayatları pahasına dünyayı Nazi vebasından kurtaran Amerikan ve Sovyet gaziler karşısında utanç duymalı” dedi.
Yuliya Paevskaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde International Women of Courage Award ödülünü almıştı. Ödülü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve First Lady Jill Biden sunmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала