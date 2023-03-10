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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html
Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti
Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart'ta toplanmasını talep... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T22:37+0300
2023-03-10T22:37+0300
ukrayna krizi
rusya
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birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen bir faktör olarak gördüğü Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini duyurdu.Polyanskiy, “Bugün, Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm arayışlarını engelleyen bir faktör olarak gördüğümüz Rus düşmanlığı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart Salı günü açık toplantı talebinde bulunduk. Elbette, hem Ukrayna hem de Batı’daki Rus düşmanlığı konusu ele alınacak” dedi.Polyanskiy, konuşmacıların isimlerini çoğu zaman karşılaşıldığı gibi ‘dost olmayan ülkelerin baskılarına maruz kalmamaları için’ toplantıdan hemen önce açıklayacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/yaptirim-uygulanan-ruslarin-avukatlari--yaptirim-listeleri-hatali-hazirlaniyor-1068104490.html
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rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, talep, bmgk
rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, talep, bmgk

Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti

22:37 10.03.2023
© AP Photo / Frank Franklin IIBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen bir faktör olarak gördüğü Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini duyurdu.
Polyanskiy, “Bugün, Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm arayışlarını engelleyen bir faktör olarak gördüğümüz Rus düşmanlığı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart Salı günü açık toplantı talebinde bulunduk. Elbette, hem Ukrayna hem de Batı’daki Rus düşmanlığı konusu ele alınacak” dedi.
Polyanskiy, konuşmacıların isimlerini çoğu zaman karşılaşıldığı gibi ‘dost olmayan ülkelerin baskılarına maruz kalmamaları için’ toplantıdan hemen önce açıklayacaklarını kaydetti.
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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