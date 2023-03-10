https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html
Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti
Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart'ta toplanmasını talep... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T22:37+0300
2023-03-10T22:37+0300
2023-03-10T22:37+0300
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ukrayna
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen bir faktör olarak gördüğü Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini duyurdu.Polyanskiy, “Bugün, Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm arayışlarını engelleyen bir faktör olarak gördüğümüz Rus düşmanlığı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart Salı günü açık toplantı talebinde bulunduk. Elbette, hem Ukrayna hem de Batı’daki Rus düşmanlığı konusu ele alınacak” dedi.Polyanskiy, konuşmacıların isimlerini çoğu zaman karşılaşıldığı gibi ‘dost olmayan ülkelerin baskılarına maruz kalmamaları için’ toplantıdan hemen önce açıklayacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/yaptirim-uygulanan-ruslarin-avukatlari--yaptirim-listeleri-hatali-hazirlaniyor-1068104490.html
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rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, talep, bmgk
rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, talep, bmgk
Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen bir faktör olarak gördüğü Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini duyurdu.
Polyanskiy, “Bugün, Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm arayışlarını engelleyen bir faktör olarak gördüğümüz Rus düşmanlığı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart Salı günü açık toplantı talebinde bulunduk. Elbette, hem Ukrayna hem de Batı’daki Rus düşmanlığı konusu ele alınacak” dedi.
Polyanskiy, konuşmacıların isimlerini çoğu zaman karşılaşıldığı gibi ‘dost olmayan ülkelerin baskılarına maruz kalmamaları için’ toplantıdan hemen önce açıklayacaklarını kaydetti.