https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html

Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti

Rusya, BMGK’dan Rus düşmanlığı sorununun görüşülmesi için toplantı talep etti

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart'ta toplanmasını talep... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T22:37+0300

2023-03-10T22:37+0300

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ukrayna krizi

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bmgk

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen bir faktör olarak gördüğü Rus düşmanlığı sorunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK)14 Mart'ta toplanmasını talep ettiğini duyurdu.Polyanskiy, “Bugün, Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm arayışlarını engelleyen bir faktör olarak gördüğümüz Rus düşmanlığı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden 14 Mart Salı günü açık toplantı talebinde bulunduk. Elbette, hem Ukrayna hem de Batı’daki Rus düşmanlığı konusu ele alınacak” dedi.Polyanskiy, konuşmacıların isimlerini çoğu zaman karşılaşıldığı gibi ‘dost olmayan ülkelerin baskılarına maruz kalmamaları için’ toplantıdan hemen önce açıklayacaklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/yaptirim-uygulanan-ruslarin-avukatlari--yaptirim-listeleri-hatali-hazirlaniyor-1068104490.html

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