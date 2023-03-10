https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-abdnin-ukraynadaki-askeri-biyolojik-programlarinda-gorev-yapan-isimleri-acikladi-1068094090.html

Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programlarında görev yapan isimleri açıkladı

Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programlarında görev yapan isimleri açıkladı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki askeri... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T17:11+0300

2023-03-10T17:11+0300

2023-03-10T17:37+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

igor kirillov

rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov

ukrayna

rusya

biyolojik laboratuvar

abd

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Kirillov'un kamuoyuna paylaştığı listede Pentagon Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) Müdürü Rhys Willams, Black & Veatch Mühendislik Şirketi Genel Müdürü Steven Edwards, Metabiota Genel Müdürü Nita Madhav, Battelle Askeri Tıp Merkezi Başkanı Lewis Von Thaer ön plana çıktı.Kirillov, listede çok sayıda mikrobiyolog ve virüs bilimci bulunduğunu ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı listede Ukrayna vatandaşları da yer aldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sağlık ve Epidemiyoloji Dairesi Başkanı Sergey Morgun, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Vladimir Kurpita, Toplum Sağlığı Merkezi'nin referans laboratuvarlar sorumlusu İrina Demçişina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sağlık ve Epidemiyoloji Dairesi Merkezi Müdürü Sergey Litovka, Deneysel ve Klinik Veterinerlik Enstitüsü Uluslararası İşbirliği Direktör Yardımcısı Denis Muzıka, Black & Veatch Finans ve Vergi Müdürü Larisa Pekarskaya, Metabiota'nın eski SSCB coğrafyasındaki projelerinin sorumlusu Natalya Mihaylovskaya gibi isimler, listede başı çeken Ukrayna vatandaşları oldu.'ABD makamları, kendi açıklamalarıyla çelişiyor'ABD makamlarının Ukrayna'daki Amerikan biyoloji laboratuvarlarının çalışmalarına ilişkin açıklamalarında kendileriyle çeliştiklerini belirten Kirillov,Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin biyoloji laboratuvarlarındaki faaliyetlerin özel askeri harekat başlamadan önce sonlandırıldığına dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.DTRA'nın biyolojik programının sürdüğünü ve cari dönemdeki ana görevlerin yerine getirilmekte olduğunu anlatan Kirillov, bunlar arasında tehlikeli patojen koleksiyonlarının daha fazla konsolidasyonu ve ayrıca biyorisk yönetimi ve epidemiyolojik izleme sistemlerinin konuşlandırılması bulunduğunu kaydetti.'Kiev rejimi Pentagon'la etkileşimi sürdürüyor'Kiev rejiminin bulaşıcı hastalıkların yayılma risklerini azaltma bahanesiyle, patojenik biyomalzemelerin transferi de dahil askeri biyolojik alanda Pentagon'la etkileşimi sürdürdüğüne dikkat çeken Kirillov, "Bu tür faaliyetler, daha sonra tehlikeli patojenlerle provokasyonlar gerçekleştirmek ve suçu Rusya'ya atmak için yürütülüyor olabilir" uyarısında bulundu.

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rusya savunma bakanlığı, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov, ukrayna, rusya, biyolojik laboratuvar, abd