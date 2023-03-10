https://sputniknews.com.tr/20230310/rus-siyaset-bilimci-fedosova-abd-kucuk-gurcistanin-bagimsiz-olmasina-izin-vermez-1068064543.html

Rus siyaset bilimci Fedosova: ABD, küçük Gürcistan’ın bağımsız olmasına izin vermez

Rus siyaset bilimci Fedosova: ABD, küçük Gürcistan’ın bağımsız olmasına izin vermez

Rus siyaset bilimci Viktoria Fedosova, Gürcistan’daki yabancı ajan tasarısının, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kanaat önderlerini ilerletmeye alışık ABD... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T03:55+0300

2023-03-10T03:55+0300

2023-03-10T03:55+0300

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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktör Yardımcısı Viktoria Fedosova, Sptnik’e açıklamasında, Gürcistan’da 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısının yol açtığı kitlesel protestoları değerlendirdi.Fedosova, “Onlar, kendi kanaat önderlerini finanse etmeye ve ilerletmeye alışıklar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çalışıyorlar. Bu, onlar için alışık oldukları bir çalışma şeması” diye anlattı.Protestoları düzenleyen muhalefetin, Kremlin ve Moskova’yı işaret ettiğini ve tasarının Rusya veya Putin yanlısı olduğunu ve Rusya’daki yasadan kopya edildiği iddiasını anımsatan Fedosova, “Oysa aslında Rusya da benzer yasayı kabul ederken ABD’nin enformasyon alanını ve her bir siyasi ve sosyal gücün finansmanını yakından takip ettiğinden bahsetmişti. Oysa ABD, aynı şekilde küçük Gürcistan’ın bağımsız olmasına izin vermez” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230309/gurcistan-parlamentosu-protestolara-neden-olan-yasa-tasarisini-geri-cekti-1068021536.html

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