https://sputniknews.com.tr/20230310/rosenergoatom-zaporojye-ngsnin-elektrigini-kestigi-yonundeki-suclamalari-reddetti-1068097758.html

Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti

Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rus ordusunun açtığı ateş sonucu Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS)... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T18:12+0300

2023-03-10T18:12+0300

2023-03-10T18:12+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

elektrik

elektrik kesintisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/18/1060333337_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_3f8b61d9192df7bbc54536c2bdf1a27e.jpg

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili suçlamalarını değerlendirdi.Kesintideki sorunun birçok sebepten kaynaklanıyor olabileceğini belirten Karçaa, “Bu, aşınma dahil yüksek elektrik hatlarının ve teknik ekipmanın durumundan kaynaklanıyor olabilir. Henüz hiçbir analiz yapılmadı, çünkü Rus uzmanlar bilenen sebeplerden dolayı oraya ulaşamıyor” ifadesini kullandı.

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi