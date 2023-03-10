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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rosenergoatom-zaporojye-ngsnin-elektrigini-kestigi-yonundeki-suclamalari-reddetti-1068097758.html
Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti
Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti
Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rus ordusunun açtığı ateş sonucu Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS)... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:12+0300
2023-03-10T18:12+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
elektrik
elektrik kesintisi
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili suçlamalarını değerlendirdi.Kesintideki sorunun birçok sebepten kaynaklanıyor olabileceğini belirten Karçaa, “Bu, aşınma dahil yüksek elektrik hatlarının ve teknik ekipmanın durumundan kaynaklanıyor olabilir. Henüz hiçbir analiz yapılmadı, çünkü Rus uzmanlar bilenen sebeplerden dolayı oraya ulaşamıyor” ifadesini kullandı.
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi

Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti

18:12 10.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporijya
Zaporijya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rus ordusunun açtığı ateş sonucu Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) elektriğinin kesildiği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili suçlamalarını değerlendirdi.
Kesintideki sorunun birçok sebepten kaynaklanıyor olabileceğini belirten Karçaa, “Bu, aşınma dahil yüksek elektrik hatlarının ve teknik ekipmanın durumundan kaynaklanıyor olabilir. Henüz hiçbir analiz yapılmadı, çünkü Rus uzmanlar bilenen sebeplerden dolayı oraya ulaşamıyor” ifadesini kullandı.
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