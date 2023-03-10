https://sputniknews.com.tr/20230310/rosenergoatom-zaporojye-ngsnin-elektrigini-kestigi-yonundeki-suclamalari-reddetti-1068097758.html
Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti
Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti
Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rus ordusunun açtığı ateş sonucu Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS)... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:12+0300
2023-03-10T18:12+0300
2023-03-10T18:12+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
elektrik
elektrik kesintisi
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili suçlamalarını değerlendirdi.Kesintideki sorunun birçok sebepten kaynaklanıyor olabileceğini belirten Karçaa, “Bu, aşınma dahil yüksek elektrik hatlarının ve teknik ekipmanın durumundan kaynaklanıyor olabilir. Henüz hiçbir analiz yapılmadı, çünkü Rus uzmanlar bilenen sebeplerden dolayı oraya ulaşamıyor” ifadesini kullandı.
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi
Rosenergoatom, Zaporojye NGS’nin elektriğini kestiği yönündeki suçlamaları reddetti
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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rus ordusunun açtığı ateş sonucu Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) elektriğinin kesildiği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna tarafının Zaporojye NGS’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili suçlamalarını değerlendirdi.
Kesintideki sorunun birçok sebepten kaynaklanıyor olabileceğini belirten Karçaa, “Bu, aşınma dahil yüksek elektrik hatlarının ve teknik ekipmanın durumundan kaynaklanıyor olabilir. Henüz hiçbir analiz yapılmadı, çünkü Rus uzmanlar bilenen sebeplerden dolayı oraya ulaşamıyor” ifadesini kullandı.