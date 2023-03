https://sputniknews.com.tr/20230310/ramazan-oncesi-et-fiyatlarina-yuzde-30-zam-1068068214.html

Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 30 zam

Depremin vurduğu hayvancılık sektöründe ramazan öncesi ‘maliyet artışı’ kaynaklı zamlar devreye girince et fiyatları son bir ayda yüzde 30 arttı. Başlayan şap... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

Kırmızı etin fiyatı bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken, ortalama 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı.Dünya gazetesinden Emel Yiğit'in haberine göre, ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun yaratmadığı görüşü de dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fahiş fiyatlara karşı et ithal edileceği, Avrupa ve Güney Amerika’dan kasaplık hayvan, Avrupa’dan ise karkas et ithal edileceği bildirildi.'Başlayan şap salgını fiyatları daha da artırır'Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan Türkiye genelini kapsayan bir karantina olması durumunda fiyatların daha da yukarı gideceğini söyledi. Ancak şu anda böyle bir durum olmadığını kaydeden Yücesan, bölgesel olarak önlemlerin alındığını belirtti.Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da etteki fiyat artışının bazı illerde görülen şap hastalığından değil Ramazan ayının yaklaşmasından kaynaklandığını ifade etti.“Şap hastalığı normalde de olan bir hastalık. Önlemi alınabilen bir hastalık. Bize de evraklar geldi. İller ilçeler hepsi seferber. Her noktada yok. Belli noktalarda var. Ama hastalığın aşısı var. Artık o kadar önemli bir hastalık değil” diyen Yardımcı, fiyatlardaki yükselişin hastalıkla ilgili olmadığını vurguladı. Yardımcı’nın değerlendirmesine göre et fiyatlarına geçen Ramazan ayında zam yapılmadı. Ancak bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle artışlar kaçınılmaz oldu.'Etin fiyatı, maliyeti kadar artmadı'Artan girdi maliyetleri karşısında et fiyatlarının düşük olduğunu kaydeden Osman Yardımcı şöyle devam etti: 8 işletmede şap alarmı karantina getirdiTarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durduruldu” denildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğüne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderildiği belirtildi.Açıklamada, enstitü tarafından, bir numunenin daha önce Türkiye’de rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etkenin izole edildiği ve Türkiye’de bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlandığı, il müdürlüklerinin yanı sıra tüm paydaşların konuyla ilgili uyarıldığı vurgulandı.Aşı kullanıma hazır Açıklamada, şunlar kaydedildi: İki ilde kuş gribi alarmı verildiTürkiye’de yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi ile Denizli’nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı. 20 Ocak’tan bu yana yaklaşık 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

