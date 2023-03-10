https://sputniknews.com.tr/20230310/perincekten-hdpnin-hesaplarindaki-blokenin-kaldirilmasina-tepki-aym-anayasayi-cignemistir-1068089880.html

Perinçek'ten HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki: AYM, Anayasa'yı çiğnemiştir

Perinçek'ten HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki: AYM, Anayasa'yı çiğnemiştir

Perinçek, AYM'nin HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılması kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir" dedi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T16:05+0300

2023-03-10T16:05+0300

2023-03-10T16:09+0300

doğu perinçek

halkların demokratik partisi (hdp)

anayasa mahkemesi (aym)

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068089816_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_376c0add7e07cc7244488c192f77d56e.jpg

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davasında verdiği ara kararla mahkeme olmaktan çıktığını öne sürdü.Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla HDP'ye verilen 540 milyon lirayı terör örgütüne vermiş olduğunu belirten Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir. PKK'nın eli, ayağı, dili olan, her konuda PKK'nın uzantısı olan, emrinde olan HDP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunmadığını iddia edecek bir Türk var mı? Bir Amerikalı bile yok" ifadesini kullandı.'Protesto ediyoruz'Perinçek, HDP'nin açıkça PKK'dan emir almasına rağmen AYM'nin bunu görmezden geldiğini söyleyerek, HDP'ye verilen 540 milyon liranın Mehmetçik'e kurşun olacağını belirtti.AYM'nin aldığı karar nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Perinçek, "Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz. Hukuk, vicdan, vatan, Türk milleti, devlet, insanlık adına mahkum ediyoruz bu kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararla kendisini mahkum etmiştir" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230309/hdpnin-hazine-yardimina-iliskin-karar-aciklandi-1068040432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu perinçek, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym)