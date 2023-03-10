https://sputniknews.com.tr/20230310/perincekten-hdpnin-hesaplarindaki-blokenin-kaldirilmasina-tepki-aym-anayasayi-cignemistir-1068089880.html
Perinçek'ten HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki: AYM, Anayasa'yı çiğnemiştir
Perinçek'ten HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki: AYM, Anayasa'yı çiğnemiştir
Perinçek, AYM'nin HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılması kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir" dedi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:05+0300
2023-03-10T16:05+0300
2023-03-10T16:09+0300
doğu perinçek
halkların demokratik partisi (hdp)
anayasa mahkemesi (aym)
politika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davasında verdiği ara kararla mahkeme olmaktan çıktığını öne sürdü.Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla HDP'ye verilen 540 milyon lirayı terör örgütüne vermiş olduğunu belirten Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir. PKK'nın eli, ayağı, dili olan, her konuda PKK'nın uzantısı olan, emrinde olan HDP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunmadığını iddia edecek bir Türk var mı? Bir Amerikalı bile yok" ifadesini kullandı.'Protesto ediyoruz'Perinçek, HDP'nin açıkça PKK'dan emir almasına rağmen AYM'nin bunu görmezden geldiğini söyleyerek, HDP'ye verilen 540 milyon liranın Mehmetçik'e kurşun olacağını belirtti.AYM'nin aldığı karar nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Perinçek, "Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz. Hukuk, vicdan, vatan, Türk milleti, devlet, insanlık adına mahkum ediyoruz bu kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararla kendisini mahkum etmiştir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/hdpnin-hazine-yardimina-iliskin-karar-aciklandi-1068040432.html
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doğu perinçek, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym)
doğu perinçek, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi (aym)
Perinçek'ten HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki: AYM, Anayasa'yı çiğnemiştir
16:05 10.03.2023 (güncellendi: 16:09 10.03.2023) Abone ol
Perinçek, AYM'nin HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılması kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davasında verdiği ara kararla mahkeme olmaktan çıktığını öne sürdü.
Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla HDP'ye verilen 540 milyon lirayı terör örgütüne vermiş olduğunu belirten Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir. PKK'nın eli, ayağı, dili olan, her konuda PKK'nın uzantısı olan, emrinde olan HDP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunmadığını iddia edecek bir Türk var mı? Bir Amerikalı bile yok" ifadesini kullandı.
'Protesto ediyoruz'
Perinçek, HDP'nin açıkça PKK'dan emir almasına rağmen AYM'nin bunu görmezden geldiğini söyleyerek, HDP'ye verilen 540 milyon liranın Mehmetçik'e kurşun olacağını belirtti.
AYM'nin aldığı karar nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Perinçek, "Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz. Hukuk, vicdan, vatan, Türk milleti, devlet, insanlık adına mahkum ediyoruz bu kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararla kendisini mahkum etmiştir" diye konuştu.