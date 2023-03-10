Okan Tüysüz Kayseri'deki depremi değerlendirdi: Sarsıntılar 5'in üzerine çıkabilir

"Küçük parçalardan oluşur ama uzundur, Bu fay üzerinde bir süredir deprem etkinliği görülüyor. Özellikle İç Anadolu'daki faylarda değişiklikler oldu Kahramanmaraş depreminin ardından. Bu bölgede orta ve küçük büyüklükte deprem olur, deprem fırtınası niteliğindeler bunlar. 5 ve 5.5'e çıkabilir bu depremler. Kayseri'deki durum da bir deprem fırtınasına benziyor"