https://sputniknews.com.tr/20230310/okan-tuysuz-kayserideki-depremi-degerlendirdi-sarsintilar-5in-uzerine-cikabilir-1068068999.html
Okan Tüysüz Kayseri'deki depremi değerlendirdi: Sarsıntılar 5'in üzerine çıkabilir
Okan Tüysüz Kayseri'deki depremi değerlendirdi: Sarsıntılar 5'in üzerine çıkabilir
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de meydana gelen 4.8'lik depremin ardından Jeolog profesör doktor Okan Tüysüz Erkilet fayına dikkat eçkti. Tüysüz... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T09:26+0300
2023-03-10T09:26+0300
2023-03-10T09:39+0300
türkiye
kayseri
deprem
artçı
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Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hacılar ilçesinde saat 05.28'de meydana gelen 4,8'lik depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog profesör doktor Okan Tüysüz Erkilet fayına dikkat eçkti. Tüysüz bölgedeki deprem fırtınalarında sarsıntı büyüklüklerinin 5'in üzerine çıkabileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/kayseride-48-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-bir-hasar-yok-1068066115.html
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kayseri, deprem, artçı
Okan Tüysüz Kayseri'deki depremi değerlendirdi: Sarsıntılar 5'in üzerine çıkabilir
09:26 10.03.2023 (güncellendi: 09:39 10.03.2023) Abone ol
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de meydana gelen 4.8'lik depremin ardından Jeolog profesör doktor Okan Tüysüz Erkilet fayına dikkat eçkti. Tüysüz bölgedeki deprem fırtınalarında sarsıntı büyüklüklerinin 5'in üzerine çıkabileceğini belirtti.
Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hacılar ilçesinde saat 05.28'de meydana gelen 4,8'lik depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog profesör doktor Okan Tüysüz Erkilet fayına dikkat eçkti. Tüysüz bölgedeki deprem fırtınalarında sarsıntı büyüklüklerinin 5'in üzerine çıkabileceğini belirtti.
"Küçük parçalardan oluşur ama uzundur, Bu fay üzerinde bir süredir deprem etkinliği görülüyor. Özellikle İç Anadolu'daki faylarda değişiklikler oldu Kahramanmaraş depreminin ardından. Bu bölgede orta ve küçük büyüklükte deprem olur, deprem fırtınası niteliğindeler bunlar. 5 ve 5.5'e çıkabilir bu depremler. Kayseri'deki durum da bir deprem fırtınasına benziyor"