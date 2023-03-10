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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/norvec-ukraynaya-nasams-hava-savunma-sistemleri-verecek-1068108463.html
Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek
Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek
Norveç Savunma Bakanlığı, ABD ile işbirliğinde Ukrayna’ya iki birim NASAMS hava savunma sistemi vereceklerini ve Ukraynalılara bu sistemlerle çalışmayı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:51+0300
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norveç
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Norveç Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, ABD’yle işbirliği içinde, Ukrayna'ya iki NASAMS sistemi sağlayacak. Bu, ABD’nin sonbaharda verdiği iki sisteme ek olacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Norveç ayrıca Ukraynalı askerlere sistemin bakımı ve kullanımı konusunda eğitim verecek” dendi.Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html
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norveç, ukrayna, füze, destek
norveç, ukrayna, füze, destek

Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek

23:51 10.03.2023
© AP PhotoNASAMS Hava Savunma Sistemi
NASAMS Hava Savunma Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo
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Norveç Savunma Bakanlığı, ABD ile işbirliğinde Ukrayna’ya iki birim NASAMS hava savunma sistemi vereceklerini ve Ukraynalılara bu sistemlerle çalışmayı öğreteceklerini duyurdu.
Norveç Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, ABD’yle işbirliği içinde, Ukrayna'ya iki NASAMS sistemi sağlayacak. Bu, ABD’nin sonbaharda verdiği iki sisteme ek olacak” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Norveç ayrıca Ukraynalı askerlere sistemin bakımı ve kullanımı konusunda eğitim verecek” dendi.
Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.
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