https://sputniknews.com.tr/20230310/norvec-ukraynaya-nasams-hava-savunma-sistemleri-verecek-1068108463.html
Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek
Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek
Norveç Savunma Bakanlığı, ABD ile işbirliğinde Ukrayna’ya iki birim NASAMS hava savunma sistemi vereceklerini ve Ukraynalılara bu sistemlerle çalışmayı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:51+0300
2023-03-10T23:51+0300
2023-03-10T23:51+0300
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norveç
ukrayna
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Norveç Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, ABD’yle işbirliği içinde, Ukrayna'ya iki NASAMS sistemi sağlayacak. Bu, ABD’nin sonbaharda verdiği iki sisteme ek olacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Norveç ayrıca Ukraynalı askerlere sistemin bakımı ve kullanımı konusunda eğitim verecek” dendi.Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html
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norveç, ukrayna, füze, destek
norveç, ukrayna, füze, destek
Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek
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Norveç Savunma Bakanlığı, ABD ile işbirliğinde Ukrayna’ya iki birim NASAMS hava savunma sistemi vereceklerini ve Ukraynalılara bu sistemlerle çalışmayı öğreteceklerini duyurdu.
Norveç Savunma Bakanlığı
’nın açıklamasında, “Norveç, ABD’yle işbirliği içinde, Ukrayna'ya iki NASAMS sistemi sağlayacak. Bu, ABD’nin sonbaharda verdiği iki sisteme ek olacak”
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Norveç ayrıca Ukraynalı askerlere sistemin bakımı ve kullanımı konusunda eğitim verecek” dendi.
Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.