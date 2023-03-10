https://sputniknews.com.tr/20230310/norvec-ukraynaya-nasams-hava-savunma-sistemleri-verecek-1068108463.html

Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek

Norveç, Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemleri verecek

Norveç Savunma Bakanlığı, ABD ile işbirliğinde Ukrayna’ya iki birim NASAMS hava savunma sistemi vereceklerini ve Ukraynalılara bu sistemlerle çalışmayı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T23:51+0300

2023-03-10T23:51+0300

2023-03-10T23:51+0300

ukrayna krizi

norveç

ukrayna

füze

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/08/1058500007_0:43:981:594_1920x0_80_0_0_ef1adb9c37a458d29cad8ceaf0564515.jpg

Norveç Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, ABD’yle işbirliği içinde, Ukrayna'ya iki NASAMS sistemi sağlayacak. Bu, ABD’nin sonbaharda verdiği iki sisteme ek olacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Norveç ayrıca Ukraynalı askerlere sistemin bakımı ve kullanımı konusunda eğitim verecek” dendi.Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-bmgkdan-rus-dusmanligi-sorununun-gorusulmesi-icin-toplanti-talep-etti-1068106045.html

norveç

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, ukrayna, füze, destek