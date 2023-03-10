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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan isimleri arayacağını ve... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T00:02+0300
2023-03-10T00:12+0300
politika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarını arayacağını ve emekli maaşından hesaplarına para yatıracağını duyurdu.İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de."Babacan'a yanıt: Bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacakİnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın kendisi hakkında söylediği "Bizim eskiden de bir hukukumuz yoktu" sözlerine de yanıt verdi. Sosyal medya hesabından verdiği yanıtta İnce, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak."
https://sputniknews.com.tr/20230308/memleket-partisi-cumhurbaskani-adayi-icin-on-secim-surecini-baslatti-1068007027.html
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muharrem ince

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim

00:02 10.03.2023 (güncellendi: 00:12 10.03.2023)
© İHAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan isimleri arayacağını ve tebrik edeceğini açıkladı. "Siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim" diyen İnce, "Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de" ifadesini kullandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarını arayacağını ve emekli maaşından hesaplarına para yatıracağını duyurdu.
İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de."

Babacan'a yanıt: Bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak

İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın kendisi hakkında söylediği "Bizim eskiden de bir hukukumuz yoktu" sözlerine de yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından verdiği yanıtta İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak."
Memleket Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
TÜRKİYE
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
8 Mart, 22:28
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