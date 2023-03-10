Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim
00:02 10.03.2023 (güncellendi: 00:12 10.03.2023)
© İHAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
© İHA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan isimleri arayacağını ve tebrik edeceğini açıkladı. "Siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim" diyen İnce, "Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de" ifadesini kullandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarını arayacağını ve emekli maaşından hesaplarına para yatıracağını duyurdu.
İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de."
Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de.— Muharrem İNCE (@vekilince) March 9, 2023
Babacan'a yanıt: Bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak
İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın kendisi hakkında söylediği "Bizim eskiden de bir hukukumuz yoktu" sözlerine de yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından verdiği yanıtta İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak."
Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği "Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle" sözü, sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak.— Muharrem İNCE (@vekilince) March 9, 2023