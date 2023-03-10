https://sputniknews.com.tr/20230310/misirda-25-milyon-ihtiyac-sahibine-5-milyon-gida-kolisi-dagitilacak-1068102445.html

Mısır’da 25 milyon ihtiyaç sahibine 5 milyon gıda kolisi dağıtılacak

Mısır’da 25 milyon ihtiyaç sahibine 5 milyon gıda kolisi dağıtılacak

Mısır'da Ramazan ayına özel olarak "Omuz Omuza" adıyla dayanışma kampanyası başlatıldı. Kampanyaya yüzlerce dernek destek sağlıyor. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T20:25+0300

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mısır

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla kurulan “Ulusal Sivil Kalkınma İttifakı” tarafından Ramazan ayına özel “Omuz Omuza” adlı bir dayanışma kampanyası başlatıldı.Ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında, her birisi 5’er kişilik olmak üzere 5 milyon gıda kolisi ve binlerce parça elbise ile yaklaşık 25 milyon vatandaşa yardım elinin uzatılması hedefleniyor.Yüzlerce derneğin işbirliği ve katkısıyla organize edilen dayanışma kampanyası, ülke tarihin bugüne kadar gerçekleşmiş en büyük ve kapsamlı organizasyonu olarak değerlendiriliyor.Kampanya kapsamında kurulan çadırda açıklama yapan Kahire Valisi Halid Abdulal, “Bugün burada 2 bin erzak kolisi, 2 ton et ve 2 bin parça elbise dağıtımı yapıldı" dedi.Halkın desteklenmesi ve yaşam koşullarının daha fazla iyileştirilmesine hükümetin verdiği önemi dile getiren Abdulal, “Bu tür girişimler, ülkedeki STK’lar ile sivil toplum arasındaki başarılı bir ortaklık modelini yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230308/misir-yatirimla-vatandaslik-sartlarini-kolaylastirdi-1067991380.html

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