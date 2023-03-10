https://sputniknews.com.tr/20230310/merkez-bankasindan-ihtiyac-kredisi-faizine-ortulu-ust-sinir-1068105133.html

Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredisi faizine 'örtülü üst sınır'

Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredisi faizine 'örtülü üst sınır'

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerine de 'örtülü faiz üst sınırı' getirdi. TCMB’nin referans faizinin üzerinde... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T21:38+0300

2023-03-10T21:38+0300

2023-03-10T21:38+0300

ekonomi

merkez bankası

kredi

kredi kartı

banka

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yaptı.BloombergHt'nin haberine göre Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirildi.Yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile yüzde 2.00 arasında faiz uyguluyor.Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

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merkez bankası, kredi, kredi kartı, banka