https://sputniknews.com.tr/20230310/marmara-denizinde-balikci-teknesi-alabora-oldu-2-kisi-kurtarildi-1-kisi-kayip-1068067842.html

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Bursa Gemlik’ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T08:47+0300

2023-03-10T08:47+0300

2023-03-10T08:47+0300

türkiye

bursa

gemlik

marmara denizi

balıkçı gemisi

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Gemlik’ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı.Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

bursa

gemlik

marmara denizi

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bursa, gemlik, marmara denizi, balıkçı gemisi