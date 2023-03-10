https://sputniknews.com.tr/20230310/lavrov-suudi-mevkidasiyla-korfezdeki-istikrari-gorustu-1068061095.html
Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü
Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile Körfez’deki durumu görüştüklerini belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:14+0300
2023-03-10T01:14+0300
2023-03-10T01:25+0300
sergey lavrov
dünya
körfez
körfez ülkeleri
suudi arabistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Moskova ve Riyad, bölgedeki tüm sorunların, tüm ilgili tarafların katılımıyla siyasi diyalog temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği fikrinden yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.Görüşmede, bölge ülkeleri birleştiren ve bu bölgede güvenlik anlaşmalarını geliştirme fırsatını yaratan gündemi teşvik etme yoluyla Körfez’deki durumu istikrara kavuşturmayla ilgili konuyu ele aldıklarını anlatan Lavrov, “Rusya, Körfez'de toplu güvenlik kavramını destekliyor ve bu konuda ilgili taraflarla temaslarını sürdürecek” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, körfez, körfez ülkeleri, suudi arabistan
sergey lavrov, körfez, körfez ülkeleri, suudi arabistan
Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü
01:14 10.03.2023 (güncellendi: 01:25 10.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile Körfez’deki durumu görüştüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Moskova ve Riyad, bölgedeki tüm sorunların, tüm ilgili tarafların katılımıyla siyasi diyalog temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği fikrinden yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.
Görüşmede, bölge ülkeleri birleştiren ve bu bölgede güvenlik anlaşmalarını geliştirme fırsatını yaratan gündemi teşvik etme yoluyla Körfez’deki durumu istikrara kavuşturmayla ilgili konuyu ele aldıklarını anlatan Lavrov, “Rusya, Körfez'de toplu güvenlik kavramını destekliyor ve bu konuda ilgili taraflarla temaslarını sürdürecek” dedi.