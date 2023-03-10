https://sputniknews.com.tr/20230310/lavrov-suudi-mevkidasiyla-korfezdeki-istikrari-gorustu-1068061095.html

Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü

Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile Körfez’deki durumu görüştüklerini belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T01:14+0300

2023-03-10T01:14+0300

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sergey lavrov

dünya

körfez

körfez ülkeleri

suudi arabistan

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Moskova ve Riyad, bölgedeki tüm sorunların, tüm ilgili tarafların katılımıyla siyasi diyalog temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği fikrinden yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.Görüşmede, bölge ülkeleri birleştiren ve bu bölgede güvenlik anlaşmalarını geliştirme fırsatını yaratan gündemi teşvik etme yoluyla Körfez’deki durumu istikrara kavuşturmayla ilgili konuyu ele aldıklarını anlatan Lavrov, “Rusya, Körfez'de toplu güvenlik kavramını destekliyor ve bu konuda ilgili taraflarla temaslarını sürdürecek” dedi.

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suudi arabistan

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sergey lavrov, körfez, körfez ülkeleri, suudi arabistan