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Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü
Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile Körfez’deki durumu görüştüklerini belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:14+0300
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sergey lavrov
dünya
körfez
körfez ülkeleri
suudi arabistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Moskova ve Riyad, bölgedeki tüm sorunların, tüm ilgili tarafların katılımıyla siyasi diyalog temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği fikrinden yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.Görüşmede, bölge ülkeleri birleştiren ve bu bölgede güvenlik anlaşmalarını geliştirme fırsatını yaratan gündemi teşvik etme yoluyla Körfez’deki durumu istikrara kavuşturmayla ilgili konuyu ele aldıklarını anlatan Lavrov, “Rusya, Körfez'de toplu güvenlik kavramını destekliyor ve bu konuda ilgili taraflarla temaslarını sürdürecek” dedi.
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sergey lavrov, körfez, körfez ülkeleri, suudi arabistan
sergey lavrov, körfez, körfez ülkeleri, suudi arabistan

Lavrov, Suudi mevkidaşıyla Körfez’deki istikrarı görüştü

01:14 10.03.2023 (güncellendi: 01:25 10.03.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile Körfez’deki durumu görüştüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Feysal bin Ferhan El-Saud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Moskova ve Riyad, bölgedeki tüm sorunların, tüm ilgili tarafların katılımıyla siyasi diyalog temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği fikrinden yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.
Görüşmede, bölge ülkeleri birleştiren ve bu bölgede güvenlik anlaşmalarını geliştirme fırsatını yaratan gündemi teşvik etme yoluyla Körfez’deki durumu istikrara kavuşturmayla ilgili konuyu ele aldıklarını anlatan Lavrov, “Rusya, Körfez'de toplu güvenlik kavramını destekliyor ve bu konuda ilgili taraflarla temaslarını sürdürecek” dedi.
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