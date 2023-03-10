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Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:31+0300
2023-03-10T13:31+0300
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konteyner
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Konteyner ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları yoğunlaşmıştı.Kararların hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.Öte yandan, Bakanlığın Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonunda yürütülen çalışmalara paralel güncelleme yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/dunya-kupasinda-kullanilan-konteynerler-depremzedelerin-yeni-evi-olacak-1068030084.html
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konteyner, kısıtlama, ihracat
konteyner, kısıtlama, ihracat

Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

13:31 10.03.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor
MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Konteyner ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları yoğunlaşmıştı.

Kararların hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Öte yandan, Bakanlığın Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonunda yürütülen çalışmalara paralel güncelleme yapıldı.
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