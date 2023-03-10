https://sputniknews.com.tr/20230310/konteyner-ithalatinda-gumruk-vergisi-sifirlandi-1068079460.html

Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:31+0300

2023-03-10T13:31+0300

2023-03-10T13:31+0300

türkiye

konteyner

kısıtlama

ihracat

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Konteyner ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları yoğunlaşmıştı.Kararların hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.Öte yandan, Bakanlığın Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonunda yürütülen çalışmalara paralel güncelleme yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230309/dunya-kupasinda-kullanilan-konteynerler-depremzedelerin-yeni-evi-olacak-1068030084.html

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