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Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi
Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladıktan sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığa gideceği kesinleşti. CHP Genel Başkanı ve... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:49+0300
2023-03-10T16:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
temel karamollaoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Karamollaoğlu: Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştirMillet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi.Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ysk-baskani-secimler-14-mayista-ikinci-tura-kalirsa-28-mayista-yapilacak-1068089592.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, temel karamollaoğlu
kemal kılıçdaroğlu, chp, temel karamollaoğlu

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

16:49 10.03.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladıktan sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığa gideceği kesinleşti. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihine ilişkin "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Karamollaoğlu: Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
POLİTİKA
YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak
15:54
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