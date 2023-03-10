https://sputniknews.com.tr/20230310/kilicdaroglundan-14-mayis-degerlendirmesi-1068092603.html

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladıktan sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığa gideceği kesinleşti. CHP Genel Başkanı ve... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T16:49+0300

2023-03-10T16:49+0300

2023-03-10T16:49+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

temel karamollaoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068092419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eafc1c98add21433dd9a8722bd91c85.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Karamollaoğlu: Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştirMillet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi.Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/ysk-baskani-secimler-14-mayista-ikinci-tura-kalirsa-28-mayista-yapilacak-1068089592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, temel karamollaoğlu