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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Konteyner ve çadırları derhal satın alacağız
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Konteyner ve çadırları derhal satın alacağız
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li vekillerle birlikte Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:08+0300
2023-03-10T13:10+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen iş insanları, üreticiler ve işçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğin söyledi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri Malatya'da depremden etkilenenlerle bir araya geldi.İş insanlarıyla yaptığı görüşmelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kendi düşüncelerimi aktardım iş insanlarına. Vergi açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçiler için vergi düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve KOSGEB'in çalışma yapmasında fayda var. İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor. Endişeleri aktardılar, buradan dillendiriyorum" dedi.CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmamasını sağlamak taahhüdümüz" diye konuştu.Depremden etkilenen üreticilerin sorunlarını da sıralayan CHP lideri, "Depremde yıkılan evler var, kırsalda ciddi sorunlar var. Elde kalan ürünler var. Süt üreticileri 'Alıcı bulamıyoruz' diye sitemleri oldu. TMO ve ESK'ya çağrı yapıyoruz. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmazsa ne zaman yapacak. yaraların bir an önce sarılması lazım" ifadelerini kullandı.Bölgede konteyner ve çadır sıkıntısı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu "Çadır ve konteyner sıkıntısı sürüyor. Kim konteyner, çadır üretiyor ve müşteri bulamıyorsa bize haber versinler. Derhal alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz. Yaraların sarılması çok önemli" dedi.Kılıçdaroğlu, "Esnaf da sıkıntılı bir durumda, sorumlarının çözülmesi lazım. Bankalardan, kooperatiflerden alınan krediler var. Bunların da düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Konteyner ve çadırları derhal satın alacağız

13:08 10.03.2023 (güncellendi: 13:10 10.03.2023)
© FotoğrafKılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Konteyner ve çadırları derhal satın alacağız
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Konteyner ve çadırları derhal satın alacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li vekillerle birlikte Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu; işveren, işçi ve üreticilerin sorunlarını aktardı. Kılıçdaroğlu "Kim konteyner, çadır üretiyor ve müşteri bulamıyorsa bize haber versinler. Derhal alacağız" dedi
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen iş insanları, üreticiler ve işçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğin söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri Malatya'da depremden etkilenenlerle bir araya geldi.
İş insanlarıyla yaptığı görüşmelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kendi düşüncelerimi aktardım iş insanlarına. Vergi açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçiler için vergi düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve KOSGEB'in çalışma yapmasında fayda var. İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor. Endişeleri aktardılar, buradan dillendiriyorum" dedi.
CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmamasını sağlamak taahhüdümüz" diye konuştu.
Depremden etkilenen üreticilerin sorunlarını da sıralayan CHP lideri, "Depremde yıkılan evler var, kırsalda ciddi sorunlar var. Elde kalan ürünler var. Süt üreticileri 'Alıcı bulamıyoruz' diye sitemleri oldu. TMO ve ESK'ya çağrı yapıyoruz. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmazsa ne zaman yapacak. yaraların bir an önce sarılması lazım" ifadelerini kullandı.
Bölgede konteyner ve çadır sıkıntısı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu "Çadır ve konteyner sıkıntısı sürüyor. Kim konteyner, çadır üretiyor ve müşteri bulamıyorsa bize haber versinler. Derhal alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz. Yaraların sarılması çok önemli" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Esnaf da sıkıntılı bir durumda, sorumlarının çözülmesi lazım. Bankalardan, kooperatiflerden alınan krediler var. Bunların da düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.
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