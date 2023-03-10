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Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre bir hasar yok
Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre bir hasar yok
Kayseri'de saat 05.28'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kayseri
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.
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kayseri, deprem
kayseri, deprem

Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre bir hasar yok

06:45 10.03.2023 (güncellendi: 06:54 10.03.2023)
© AAKayseri'de saat 05.28'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de saat 05.28'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Kayseri'de saat 05.28'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.
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