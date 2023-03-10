https://sputniknews.com.tr/20230310/karadenizde-4-buyuklugunde-deprem-1068064882.html
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:42+0300
2023-03-10T01:42+0300
2023-03-10T04:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
samsun
çarşamba
karadeniz
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69.71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin deniz yüzeyinin 19.26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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samsun, çarşamba , karadeniz, deprem
samsun, çarşamba , karadeniz, deprem
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
01:42 10.03.2023 (güncellendi: 04:04 10.03.2023) Abone ol
Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69.71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin 19.26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.