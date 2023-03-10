https://sputniknews.com.tr/20230310/kanadada-mahkemeden-emsal-karar-orta-parmak-gostermek-anayasal-haktir-1068074741.html

Kanada'da mahkemeden emsal karar: 'Orta parmak göstermek' anayasal haktır

Kanada'da mahkemeden emsal karar: 'Orta parmak göstermek' anayasal haktır

Quebec eyaletinde bir mahkeme, pek çok kültürde hakaret olarak görülen 'orta parmak gösterme' hareketini anayasal hak olarak kabul etti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T12:15+0300

2023-03-10T12:15+0300

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yaşam

kanada

orta parmak işareti

orta parmak

orta parmak

hakaret

mahkeme

ifade özgürlüğü

anayasa

hak

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Kanada'nın Fransızca konuşulan eyaletlerinden Quebec'te yargıç Dennis Galiatsatos, bir başkasına orta parmak gösteren kişinin bu davranışını 'ifade özgürlüğü' olarak tanımladı.Mahkeme, 26 sayfalık gerekçeli kararında söz konusu davranışın kibar ya da medeni görülmese de anayasal haklar arasında tanımlanan ifade özgürlüğü kapsamında sayıldığını belirtti.Yargıç Galiatsatos, karara ilişkin, "Açıkça söylemek gerekirse, birine parmak göstermek suç değildir" dedi.Davaya konu olan olay, Quebec'in Beaconsfield kasabasında gerçekleşti. 45 yaşındaki öğretmen Neall Epstein, tartıştığı komşusuna orta parmak gösterdiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle Mayıs 2021'de tutuklandı. Mahkeme Epstein'in suçsuz olduğuna, bu gerekçeyle tutuklanmasının da adaletsiz olduğuna hükmetti.Yerel medyaya göre Epstein ile 34 yaşındaki komşusu Michael Naccache arasındaki gerginlik eskilere dayanıyor. Yaşanan son tartışma sırasında Naccache'nin Epstein'ı, elindeki elektrikli bir aleti tutarken tehditler savurdu. Buna karşılık Epstein komşusuna orta parmak gösterdi. Naccache, komşusunun bu esnada eliyle boğaz kesme hareketi yaparak kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Ancak mahkeme bu iddiaları geçerli kabul etmedi ve orta parmak göstermeyi ifade özgürlüğü kapsamında saydı. 'Medeni, kibar ya da centilmence olmayabilir, ama suç teşkil etmez'AFP'nin haberine göre yargıç kararında şu ifadeleri kullandı:Yargıç ayrıca davacı Naccache'ya, 34 yaşındaki davalı öğretmene savurduğu tehditler nedeniyle hakkında dava açılmamış olduğu için şanslı hissetmesi gerektiğini belirtti.

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