https://sputniknews.com.tr/20230310/jorge-jesustan-sevilla-yenilgisine-iliskin-aciklama-hala-umudumuz-var-1068063424.html

Jorge Jesus'tan Sevilla yenilgisine ilişkin açıklama: Hala umudumuz var

Jorge Jesus'tan Sevilla yenilgisine ilişkin açıklama: Hala umudumuz var

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:02+0300

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spor

fenerbahçe

jorge jesus

sevilla

uefa avrupa ligi

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2-0'lık Sevilla yenilgisinin ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jorge Jesus, "Bu, maç öncesi düşündüğümüz bir skor değil ama hala umudumuz var" dedi.Portekizli teknik adam, "Maçtan önce kafamızdaki skor değil. Ancak skor da yanıltıcı. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız böyle bir sonuç doğal olur. Rakip de tecrübeli bir takım. Doğru anları bekleyip, girdikleri iki pozisyonu değerlenirdiler" ifadelerini kullandı."Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil." diyen Jesus, "Hala umudumuz var. Sevilla çok tecrübeli ama elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Fenerbahçe teknik direktörü, "Sevilla'nın bu turnuvadaki tarihi tartışılamaz. 6 kez bu kupayı kazandı. Biri duran top sonrası konsantrasyon eksikliğinden, diğeri de seken toptan 2gol yedik. Rövanş maçı öncesi umudumuz var" diyerek sözlerini tamamladı.

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fenerbahçe, jorge jesus, sevilla, uefa avrupa ligi