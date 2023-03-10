https://sputniknews.com.tr/20230310/jorge-jesustan-sevilla-yenilgisine-iliskin-aciklama-hala-umudumuz-var-1068063424.html
Jorge Jesus'tan Sevilla yenilgisine ilişkin açıklama: Hala umudumuz var
Jorge Jesus'tan Sevilla yenilgisine ilişkin açıklama: Hala umudumuz var
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:02+0300
2023-03-10T02:02+0300
2023-03-10T02:07+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
sevilla
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/15/1058951078_0:256:2500:1662_1920x0_80_0_0_5112acecb3711de4d8c133f6e1f6c461.jpg
2-0'lık Sevilla yenilgisinin ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jorge Jesus, "Bu, maç öncesi düşündüğümüz bir skor değil ama hala umudumuz var" dedi.Portekizli teknik adam, "Maçtan önce kafamızdaki skor değil. Ancak skor da yanıltıcı. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız böyle bir sonuç doğal olur. Rakip de tecrübeli bir takım. Doğru anları bekleyip, girdikleri iki pozisyonu değerlenirdiler" ifadelerini kullandı."Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil." diyen Jesus, "Hala umudumuz var. Sevilla çok tecrübeli ama elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Fenerbahçe teknik direktörü, "Sevilla'nın bu turnuvadaki tarihi tartışılamaz. 6 kez bu kupayı kazandı. Biri duran top sonrası konsantrasyon eksikliğinden, diğeri de seken toptan 2gol yedik. Rövanş maçı öncesi umudumuz var" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bursaspordan-devlet-bahceliye-forma-1068045907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/15/1058951078_0:21:2500:1896_1920x0_80_0_0_2577e6132dd15e09183993af1b27b270.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, jorge jesus, sevilla, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, jorge jesus, sevilla, uefa avrupa ligi
Jorge Jesus'tan Sevilla yenilgisine ilişkin açıklama: Hala umudumuz var
02:02 10.03.2023 (güncellendi: 02:07 10.03.2023) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
2-0'lık Sevilla yenilgisinin ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jorge Jesus, "Bu, maç öncesi düşündüğümüz bir skor değil ama hala umudumuz var" dedi.
Portekizli teknik adam, "Maçtan önce kafamızdaki skor değil. Ancak skor da yanıltıcı. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız böyle bir sonuç doğal olur. Rakip de tecrübeli bir takım. Doğru anları bekleyip, girdikleri iki pozisyonu değerlenirdiler" ifadelerini kullandı.
"Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil." diyen Jesus, "Hala umudumuz var. Sevilla çok tecrübeli ama elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe teknik direktörü, "Sevilla'nın bu turnuvadaki tarihi tartışılamaz. 6 kez bu kupayı kazandı. Biri duran top sonrası konsantrasyon eksikliğinden, diğeri de seken toptan 2gol yedik. Rövanş maçı öncesi umudumuz var" diyerek sözlerini tamamladı.