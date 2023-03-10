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Yerin üstünde bulunan fay hattına sprey boya ile yazı yazdılar
Yerin üstünde bulunan fay hattına sprey boya ile yazı yazdılar
Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan gözle görülen fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntüler oluştururken, Prof. Dr. Can Ayday mevcut... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:38+0300
2023-03-10T13:55+0300
fay
yaşam
miras
deprem
sprey boya
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Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan İnönü Fay Hattı, görülebilen fay hattı olmasıyla biliniyor. Ülke çapında nadir görülen jeolojik olaylardan biri olan İnönü Fay Hattı, 10 bin yıllık süreçte kırıldığı için aktif olması hasebiyle de önem taşıyor. Kırılma sonrasında 50 metre kadar arasında yükseklik farkı olan bloklar arasındaki yüzey ise dik olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yıl içinde birçok üniversite öğrenicisi ve bilim insanın incelme yapmasının yansıra bu konuya ilgi duyan turistler ilçeyi ve fay hattını ziyaret ediyor. Jeomiras olarak nitelendirilen fay aynası üzerine bazı duyarsız vatandaşlarca sprey boyayla yazılan yazılar ise çirkin görüntüler oluşturuyor. Genellikle sevgililerinin isimlerini sprey boya ile yazdığı İnönü Fay Hattı, adeta bilime ve tarihe olan saygının ne düzeyde olduğunu konusunda bilgi sunuyor.‘Buraların iyi korunması lazım ve bu kültürün verilmesi lazım’Bölgede incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, fay hattına yazılan yazıları saygısızlık ve eğitimsizlik olarak nitelendirdi:‘Jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur’Bölge halkına buranın önemin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devem etti:
https://sputniknews.com.tr/20230308/depremin-rontgeni-elbistani-yerle-bir-eden-cardak-fayi-12-bin-yil-sonra-uyandi-1067994104.html
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fay, miras, deprem, sprey boya
fay, miras, deprem, sprey boya

Yerin üstünde bulunan fay hattına sprey boya ile yazı yazdılar

13:38 10.03.2023 (güncellendi: 13:55 10.03.2023)
© İHAEskişehir'in İnönü ilçesinde fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar
Eskişehir'in İnönü ilçesinde fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan gözle görülen fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntüler oluştururken, Prof. Dr. Can Ayday mevcut durumu ‘saygısızlık’ olarak nitelendirdi.
Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan İnönü Fay Hattı, görülebilen fay hattı olmasıyla biliniyor. Ülke çapında nadir görülen jeolojik olaylardan biri olan İnönü Fay Hattı, 10 bin yıllık süreçte kırıldığı için aktif olması hasebiyle de önem taşıyor. Kırılma sonrasında 50 metre kadar arasında yükseklik farkı olan bloklar arasındaki yüzey ise dik olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yıl içinde birçok üniversite öğrenicisi ve bilim insanın incelme yapmasının yansıra bu konuya ilgi duyan turistler ilçeyi ve fay hattını ziyaret ediyor.
Jeomiras olarak nitelendirilen fay aynası üzerine bazı duyarsız vatandaşlarca sprey boyayla yazılan yazılar ise çirkin görüntüler oluşturuyor. Genellikle sevgililerinin isimlerini sprey boya ile yazdığı İnönü Fay Hattı, adeta bilime ve tarihe olan saygının ne düzeyde olduğunu konusunda bilgi sunuyor.

‘Buraların iyi korunması lazım ve bu kültürün verilmesi lazım’

Bölgede incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, fay hattına yazılan yazıları saygısızlık ve eğitimsizlik olarak nitelendirdi:
“Burası İnönü Fay Hattı, aktif bir fay hattının tam aynasındayız. Biz jeoloji mühendisleri genellikle böyle deriz. Fayın aynası yani bir blokun aşağıya inip diğer blokun yukarıya çıktığı yerdir. Bunlar nadir yerlerde görülür, Türkiye’de görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. Buraların jeosit, jeomiras olması gerekir. İnsanlar bunların korumaya alınmasını ve kültürel miras olarak gelip buraları gezmek isterler. Yurt dışında böyle gezen kişiler çok fazladır, ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişmekte fakat gördüğünüz gibi fay aynasının üstüne yazı yazmışlar. Otobüslerde ve trenlerde ‘Ayşe, Veli’yi seviyor’ gibi yazılar yazılır, maalesef burada da var. Bu nedenden dolayı buraların iyi korunması ve bu kültürün verilmesi lazım.”

‘Jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur’

Bölge halkına buranın önemin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devem etti:
“Halkımızın bu tür yerlere böyle yazılar yazmaması iyi olur, bu bir saygısızlıktır. Eğer bunun eğitimi verilirse inanın kimse gelip bu yazıyı yazmaz. Vatandaşımız buranın gerçekten önemli bir kültürel miras olduğunu bilse böyle yapmaz. Aslında bu belediyenin de görevi değil çünkü belediye her fay aynasına bir belediye memuru dikemez. Çevredeki ve öncelikle buradaki vatandaşlara buranın jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur.”
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