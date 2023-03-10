https://sputniknews.com.tr/20230310/jeomiras-kabul-edilen-fay-aynasina-sprey-boya-ile-yazi-yazdilar-1068078926.html

Yerin üstünde bulunan fay hattına sprey boya ile yazı yazdılar

Yerin üstünde bulunan fay hattına sprey boya ile yazı yazdılar

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan gözle görülen fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntüler oluştururken, Prof. Dr. Can Ayday mevcut... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:38+0300

2023-03-10T13:38+0300

2023-03-10T13:55+0300

fay

yaşam

miras

deprem

sprey boya

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan İnönü Fay Hattı, görülebilen fay hattı olmasıyla biliniyor. Ülke çapında nadir görülen jeolojik olaylardan biri olan İnönü Fay Hattı, 10 bin yıllık süreçte kırıldığı için aktif olması hasebiyle de önem taşıyor. Kırılma sonrasında 50 metre kadar arasında yükseklik farkı olan bloklar arasındaki yüzey ise dik olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yıl içinde birçok üniversite öğrenicisi ve bilim insanın incelme yapmasının yansıra bu konuya ilgi duyan turistler ilçeyi ve fay hattını ziyaret ediyor. Jeomiras olarak nitelendirilen fay aynası üzerine bazı duyarsız vatandaşlarca sprey boyayla yazılan yazılar ise çirkin görüntüler oluşturuyor. Genellikle sevgililerinin isimlerini sprey boya ile yazdığı İnönü Fay Hattı, adeta bilime ve tarihe olan saygının ne düzeyde olduğunu konusunda bilgi sunuyor.‘Buraların iyi korunması lazım ve bu kültürün verilmesi lazım’Bölgede incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, fay hattına yazılan yazıları saygısızlık ve eğitimsizlik olarak nitelendirdi:‘Jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur’Bölge halkına buranın önemin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devem etti:

https://sputniknews.com.tr/20230308/depremin-rontgeni-elbistani-yerle-bir-eden-cardak-fayi-12-bin-yil-sonra-uyandi-1067994104.html

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