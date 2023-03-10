https://sputniknews.com.tr/20230310/istanbulda-lodos-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-yapilamiyor-1068067588.html
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T08:39+0300
2023-03-10T08:39+0300
2023-03-10T08:39+0300
türkiye
istanbul
lodos
vapur
şehir hatları
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, lodos, vapur, şehir hatları
istanbul, lodos, vapur, şehir hatları
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler
" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.